Въезд в Венгрию в 2025 году — когда нужна виза

В зимний период многие города в Венгрии превращаются в сказку — здесь проводят различные праздничные фестивали, угощают на ярмарках ароматным глинтвейном. Однако перед поездкой в эту замечательную страну нужно стоит подготовить все необходимые документы.

Портал visitukraine.today рассказал, нужно ли для поездки в Венгрию оформлять визу.

Правила въезда в Венгрию в 2025 году

Венгрия входит в Шенгенскую зону, а потому украинцам разрешается въезд на ее территорию без визы, по биометрическому загранпаспорту. Однако если вам нужно находиться в стране дольше, чем 3 месяца — вам нужно оформить визу.

Для туристической цели вам нужно оформить визу D, однако она имеет отдельные требования и особенности. Она также подойдет для тех, кто планирует здесь заниматься научной или культурной деятельностью.

Для работы в Венгрии вам будет необходимо разрешение от венгерского работодателя и открытая рабочая виза. Если вы являетесь членом семьи венгра или хотите переехать к человеку, который легально там находится - вам необходимо оформить визу на воссоединение семьи.

Узнать обо всех необходимых документах можно в консульском отделе Посольства Венгрии в Украине. Вам необходимо будет записаться и прийти в нужное время с пакетом документов.

