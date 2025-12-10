Система EES начала работать на еще 3 пунктах пропуска с Румынией — перечень

Прохождение контроля на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На границе с Румынией на трех пунктах пропуска заработала новая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System). При планировании поездки следует учитывать эту информацию, ведь новая процедура предусматривает снятие биометрических данных и фотографирование, что может занять дополнительное время при прохождении контроля.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Система EES на границе с Румынией

В частности, с сегодняшнего дня, 10 декабря, цифровая система въезда и выезда EES начала работать на еще 3 пунктах пропуска с Румынией:

"Дьяковцы — Раковец";

"Красноильск — Викову де Сус";

"Дьяково — Халмеу".

Во время прохождения вышеупомянутых п/п у украинцев будут сканировать паспорт, снимать отпечатки пальцев и фотографировать — свежие данные будут вноситься в систему. Детям до 12 лет не будут снимать отпечатки пальцев.

В ГПСУ добавили, что пункт пропуска "Порубное — Сирет" присоединится к EES 9 января 2026 года, остальные п/п на границе с Румынией подключат с 10 марта 2025 года. Там также напомнили, что на пункте пропуска "Солотвино — Сигету — Мармацией" новая система уже работает с 12 октября.

"Во время первого пересечения границы будет создаваться цифровая запись каждого путешественника, который направляется в ЕС. При последующих пересечениях биометрические данные будут сверять с этой записью", — говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что система EES введена для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности, точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействия незаконной миграции.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине изменятся правила относительно выезда мужчин за границу. Изменения коснутся некоторых категорий граждан, в частности мужчин определенных профессий.

Также мы писали, что украинцы могут выехать в Польшу с непогашенной судимостью, однако только в случае, если к ним не применили ограничительные меры в рамках открытого уголовного производства.