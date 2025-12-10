Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Новые правила на границе с Румынией — что изменится для украинцев

Новые правила на границе с Румынией — что изменится для украинцев

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 16:44
Система EES начала работать на еще 3 пунктах пропуска с Румынией — перечень
Прохождение контроля на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На границе с Румынией на трех пунктах пропуска заработала новая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System). При планировании поездки следует учитывать эту информацию, ведь новая процедура предусматривает снятие биометрических данных и фотографирование, что может занять дополнительное время при прохождении контроля.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Реклама
Читайте также:

Система EES на границе с Румынией

В частности, с сегодняшнего дня, 10 декабря, цифровая система въезда и выезда EES начала работать на еще 3 пунктах пропуска с Румынией:

  • "Дьяковцы — Раковец";
  • "Красноильск — Викову де Сус";
  • "Дьяково — Халмеу".

Во время прохождения вышеупомянутых п/п у украинцев будут сканировать паспорт, снимать отпечатки пальцев и фотографировать — свежие данные будут вноситься в систему. Детям до 12 лет не будут снимать отпечатки пальцев.

В ГПСУ добавили, что пункт пропуска "Порубное — Сирет" присоединится к EES 9 января 2026 года, остальные п/п на границе с Румынией подключат с 10 марта 2025 года. Там также напомнили, что на пункте пропуска "Солотвино — Сигету — Мармацией" новая система уже работает с 12 октября.

"Во время первого пересечения границы будет создаваться цифровая запись каждого путешественника, который направляется в ЕС. При последующих пересечениях биометрические данные будут сверять с этой записью", — говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что система EES введена для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности, точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействия незаконной миграции.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине изменятся правила относительно выезда мужчин за границу. Изменения коснутся некоторых категорий граждан, в частности мужчин определенных профессий.

Также мы писали, что украинцы могут выехать в Польшу с непогашенной судимостью, однако только в случае, если к ним не применили ограничительные меры в рамках открытого уголовного производства.

Европейский союз правила пограничники Румуния выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации