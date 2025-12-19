В Шотландии впервые запустят беспилотное метро — что известно

Новые поезда в Глазго. Фото: Alamy

В одном из крупных городов Британии Глазго, который известен своей третьей по возрасту подземкой в мире, уже в следующем году запустят беспилотные поезда. Новая государственная программа направлена не только на улучшение пассажирского транспорта, но и на повышение безопасности для пассажиров и уменьшение пробок в городе.

Об этом пишет The Sun.

Беспилотные поезда в Британии

Отмечается, что беспилотные поезда метро появятся в Глазго во второй половине 2026 года. Новые поезда будут постепенно внедряться в Глазго, при этом разработчики проекта не исключают, что может возникнуть потребность в присутствии определенного количества персонала на станциях. Такая современная система была внедрена в Британии впервые.

Единственная другая подобная железнодорожная система — это DLR в Лондоне, где, хотя и нет машинистов, но все же есть "капитаны поездов" на борту.

Кроме беспилотных поездов, общественный транспорт Глазго в целом претерпел ряд других изменений. В частности, были установлены дополнительные стеклянные экраны на ряде станций для повышения безопасности. Кроме того, большинство станций на кольцевой линии уже прошли реконструкцию.

