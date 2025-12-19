Видео
Україна
Видео

Один из городов Европы изменит стандартный подход к метро

Один из городов Европы изменит стандартный подход к метро

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 05:12
В Шотландии впервые запустят беспилотное метро — что известно
Новые поезда в Глазго. Фото: Alamy

В одном из крупных городов Британии Глазго, который известен своей третьей по возрасту подземкой в мире, уже в следующем году запустят беспилотные поезда. Новая государственная программа направлена не только на улучшение пассажирского транспорта, но и на повышение безопасности для пассажиров и уменьшение пробок в городе.

Об этом пишет The Sun.

Беспилотные поезда в Британии

Отмечается, что беспилотные поезда метро появятся в Глазго во второй половине 2026 года. Новые поезда будут постепенно внедряться в Глазго, при этом разработчики проекта не исключают, что может возникнуть потребность в присутствии определенного количества персонала на станциях. Такая современная система была внедрена в Британии впервые.

Единственная другая подобная железнодорожная система — это DLR в Лондоне, где, хотя и нет машинистов, но все же есть "капитаны поездов" на борту.

None - фото 1
Новые поезда в Глазго. Фото: Alamy

Кроме беспилотных поездов, общественный транспорт Глазго в целом претерпел ряд других изменений. В частности, были установлены дополнительные стеклянные экраны на ряде станций для повышения безопасности. Кроме того, большинство станций на кольцевой линии уже прошли реконструкцию.

Ранее мы рассказывали, что во Франции вскоре запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.

метро Шотландия транспорт поезда технологии
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
