Україна
Схема метро Варшавы — как устроена единственная подземка Польши

Схема метро Варшавы — как устроена единственная подземка Польши

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 13:18
Карта метро Варшавы — сколько линий и какие планы строительства
Cтанция Варшавського метро. Фото: Polskieradio.pl

Варшавский метрополитен является единственной подземной железной дорогой в Польше и одной из самых новых в Европе. Сейчас в городе только две линии метро, но есть планы о строительстве еще двух.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Metro Warszawskie.

Читайте также:

С чего начиналось Варшавское метро

О подземке в Польше заговорили в 1920-х. В 1925 году магистрат Варшавы принял проект двух линий: север — юг и запад — восток. Документацию согласовали, предусмотрев соединение с главным вокзалом. Экономический кризис быстро остановил подготовку.

Во второй половине 1930-х проект заменили. Теперь планировали семь линий на много лет вперед. Работы начали в 1938-м, но Вторая мировая война прервала их. Несколько тоннелей, прорытых до 1939-го, до сих пор существуют, хотя используются иначе, чем задумывали.

Метро как бомбоубежища

А 1950-е принесли новую концепцию: станции должны были быть глубоко, чтобы в случае конфликта служить бомбоубежищами и запасным переходом под Вислой. Геология речных отложений и рост цен также заставили отказаться от этого варианта.

Решительный шаг был сделан в 1980-х. В 1984 году правительство утвердило государственную программу метро, и в городе начали рытье. Прогресс был медленным - несколько метров ежедневно. В апреле 1995-го пустили первый участок от "Кабат" до "Политехники".

Скептицизм чиновников исчез после открытия: пассажиров оказалось гораздо больше, чем прогнозировали. В конце 1990-х Варшава покупала дополнительные электропоезда, а строительство продолжалось.

Карта метро Варшавы

Варшавский метрополитен состоит из двух веток: линии М1, идущей с севера на юг и соединяющей центральную Варшаву с густонаселенными северными и южными районами, и линии М2, идущей с востока на запад.

Также варшавское правительство имеет планы по строительству еще двух линий, M3 и M4.

Схема метро Варшавы — как устроена единственная подземка Польши - фото 1
Карта Варшавского метро. Фото: Wtp.waw.pl

Сейчас на первой линии метро находится 21 станция, а на второй — 13. В будущем М1 и М2 будут практически одинаковы по количеству станций и по длине. Длина первой линии на данный момент составляет 23 километра.

Пересадочный узел между двумя существующими линиями только один — это станция Свентокшиска (Świętokrzyska).

Что еще нужно знать украинцам

В отличие от Польши, в Украине есть три действующих метрополитена и одна система скоростного трамвая, построенная по стандартам метрополитена.

Первым метрополитеном на территории Украины стал Киевский метрополитен, открытый в 1960 году.

Вторым стал Харьковский метрополитен, открытый в 1975 году.

Криворожский скоростной трамвай не является традиционным метрополитеном, но был построен по его стандартам и может считаться таким. Эта система была открыта в декабре 1986 года.

И последним, уже при независимости Украины, был открыт Днепропетровский метрополитен, открытый в 1995 году.

Ранее мы писали, почему в Днепре построили самое компактное метро только из 6 станций.Когда составляли его проект, организаторы руководствовались не идеей проложить линии через весь город, а чтобы соединить промышленные районы Днепра.

Также узнайте о метро на Виноградарь в Киеве. Станция "Мостицкая" будет находиться на участке улиц Белицкой, Межевой и Северо-Сырецкой. Для строительства впервые была использована технология двухъярусных тоннелей — поезда между станциями Мостицкая и Проспектом Европейского Союза будут курсировать один за другим.

Польша метро Варшава метрополитен станции метро
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
