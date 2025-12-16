Відео
Головна Транспорт Австрія запустила залізницю із найдовшим тунелем у світі — фото

Австрія запустила залізницю із найдовшим тунелем у світі — фото

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 15:10
У Австрії відкрили нову залізничну лінію Koralm — чим унікальна
Потяг на залізниці Koralm. Фото: ÖBB

У Австрії відкрили нову залізничну лінію Koralm, маршрутом довжиною 130 км. Відтепер пасажирські поїзди курсують між Грацом і Клагенфуртом всього за 41 хвилину. Залізницю будували понад 20 років.

Про це пише Railway Supply.

Реклама
Читайте також:

Нова залізниця Koralm в Австрії

Зазначається, що протягом перших кількох годин після запуску новим рейсом скористалися 10 000 осіб. На новому залізничному маршруті Koralm побудовано ділянку тунелів довжиною 50 км. Рейс також проходить через 100 мостів та зупиняється на 23 станціях.

Залізниця Koralm — це найбільша залізнична лінія в Австрії, побудована за останні понад сто років, і вона є предметом національної гордості. Будівництво розпочалося поетапно ще у 2002 році, а основні роботи, включаючи гігантський 50-кілометровий тунель Koralm, стартували ще у 2008 році.

Новий тунель є шостим за довжиною у світі. Вартість проєкту склала 6,1 мільярда євро, що свідчить про масштабність і амбіційність цього починання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми розповідали, що польський залізничний перевізник PKP Intercity змінив правила придбання квитків. Компанія збільшила термін попереднього бронювання посадкових талонів на потяги.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

подорож Австрія Європа туризм залізниця
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
