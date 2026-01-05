Видео
Самый большой аэропорт в мире — где и когда его построят

Самый большой аэропорт в мире — где и когда его построят

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 07:32
Где построят самый большой аэропорт мира и когда планируется открытие
Проект аэропорта имени короля Салмана в Эр-Рияде. Фото: Foster + Partners

Крупнейшим в мире аэропортом станет аэропорт имени короля Салмана в Эр-Рияде в Объединенных Арабских Эмиратах. Ожидается, что он сможет принимать до 185 миллионов пассажиров в год.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Самый большой аэропорт мира

Отмечается, что в международном аэропорту имени короля Салмана в Эр-Рияде начались последние работы, в рамках которых будет построена дополнительная взлетно-посадочная полоса длиной 4200 метров. Это позволит аэропорту увеличить пропускную способность с примерно 65 рейсов в час до 85.

В целом запланировано строительство шести взлетно-посадочных полос. Каждая из них будет расположена параллельно друг к другу и построена вокруг существующего международного аэропорта имени короля Халида.

Открытие аэропорта запланировано на 2030 год. После завершения строительства он будет такого же размера, как Манхэттен в Нью-Йорке. Площадь аэропорта составит 57 квадратных километров, и изначально он сможет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год.

О строительстве аэропорта было объявлено еще в 2022 году. Он должен превратить Эр-Рияд в крупный транспортный, торговый и туристический центр.

Впоследствии аэропорт сможет принимать до 120 миллионов пассажиров в год, а к 2050 году этот показатель, как ожидается, возрастет до 185 миллионов.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

авиарейсы аэропорты путешествие ОАЭ самолеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
