Испания усилила контроль в аэропортах — детали

Одна из стран ЕС ввела ограничения в аэропорту — что известно
В аэропортах Испании усилили меры безопасности для борьбы с бездомными в терминалах. В частности, было введено новое правило, которое повлияет на туристов. Путешественникам стоит раньше прибывать на свой авиарейс, чтобы не пропустить его из-за больших очередей.
Об этом пишет Daily Mail.
Контроль в аэропорту Испании
Отмечается, что правило будет касаться всех аэропортов, находящихся под контролем испанской авиационной администрации Aena.
В частности пассажиров, прибывающих в аэропорты, могут попросить предъявить посадочные талоны, чтобы получить доступ к терминалам. Соответствующие меры уже были введены в аэропорту Барселона-Эль-Прат. На главных входах в аэропортах разместят частных охранников.
Ограничения также будут применяться к тем людям, которые будут прибывать в аэропорт на метро и поезде. Их главной целью является контроль за карманниками, нелегальными водителями и бездомными.
Усиленный контроль уже около трех недель внедрен в аэропорту Барселоны. Большинство пассажиров возмущены из-за огромных очередей и путаницы у входов.
Ранее мы рассказывали, что в течение следующих 10 лет аэропорт Амстердама Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для больших самолетов.
Также мы писали, что в аэропортах Португалии ожидается транспортный хаос, поскольку в ближайшие дни в ней пройдут забастовки работников. Ожидается, что они существенно повлияют на работу транспорта.
Читайте Новини.LIVE!