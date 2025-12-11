Испания усилила контроль в аэропортах — детали

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

В аэропортах Испании усилили меры безопасности для борьбы с бездомными в терминалах. В частности, было введено новое правило, которое повлияет на туристов. Путешественникам стоит раньше прибывать на свой авиарейс, чтобы не пропустить его из-за больших очередей.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Контроль в аэропорту Испании

Отмечается, что правило будет касаться всех аэропортов, находящихся под контролем испанской авиационной администрации Aena.

В частности пассажиров, прибывающих в аэропорты, могут попросить предъявить посадочные талоны, чтобы получить доступ к терминалам. Соответствующие меры уже были введены в аэропорту Барселона-Эль-Прат. На главных входах в аэропортах разместят частных охранников.

Ограничения также будут применяться к тем людям, которые будут прибывать в аэропорт на метро и поезде. Их главной целью является контроль за карманниками, нелегальными водителями и бездомными.

Усиленный контроль уже около трех недель внедрен в аэропорту Барселоны. Большинство пассажиров возмущены из-за огромных очередей и путаницы у входов.

Ранее мы рассказывали, что в течение следующих 10 лет аэропорт Амстердама Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для больших самолетов.

Также мы писали, что в аэропортах Португалии ожидается транспортный хаос, поскольку в ближайшие дни в ней пройдут забастовки работников. Ожидается, что они существенно повлияют на работу транспорта.