Самый длинный рейс в мире — China Eastern Airlines запустила маршрут из Шанхая в Буэнос-Айрес

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines запустила самый длинный в мире межконтинентальный рейс из Шанхая в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, который охватывает почти половину земного шара. Маршрут самолета Boeing 777-300ER с расширенной дальностью длился более 20 часов.

Самый длинный рейс из Китая в Аргентину

Отмечается, что самолет успешно прибыл в Буэнос-Айрес 4 декабря 2025 года. Новый маршрут не только устанавливает новый рекорд, но и сокращает время путешествия между Китаем и Южной Америкой более чем на четыре часа.

"Рейс Шанхай-Окленд-Буэнос-Айрес облегчит путешествия между Китаем, Новой Зеландией и Аргентиной, ускорит транспортировку специальных грузов на новые рынки и создаст мост для культурного диалога между этими тремя странами", — отметил перевозчик.

Рейс выполнялся самолетом Boeing 777-39P (ER) с регистрационным номером B-7882 под номером MU745 с промежуточной остановкой в Окленде (Новая Зеландия). Самолет был украшен специальной ливреей с тематическим дизайном "Национальный музей Китая", посвященным открытию музея.

По данным FlightRadar24, самолет совершил перелет протяженностью 9 346 километров за 10 часов и 53 минуты, приземлившись в 18:12 по местному времени. Затем он продолжил долгий 10 334-километровый перелет в Аргентину, прибыв в Буэнос-Айрес в 16:45 по местному времени после 11 часов 22 минут полета над океаном.

