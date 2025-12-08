Видео
Два завтрака в самолете — где запустили самый длинный рейс

Два завтрака в самолете — где запустили самый длинный рейс

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 10:22
Самый длинный рейс в мире — China Eastern Airlines запустила маршрут из Шанхая в Буэнос-Айрес
Самолет China Eastern Airlines. Фото: Auckland Airport

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines запустила самый длинный в мире межконтинентальный рейс из Шанхая в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, который охватывает почти половину земного шара. Маршрут самолета Boeing 777-300ER с расширенной дальностью длился более 20 часов.

Об этом пишет Aerotime.

Читайте также:

Самый длинный рейс из Китая в Аргентину

Отмечается, что самолет успешно прибыл в Буэнос-Айрес 4 декабря 2025 года. Новый маршрут не только устанавливает новый рекорд, но и сокращает время путешествия между Китаем и Южной Америкой более чем на четыре часа.

"Рейс Шанхай-Окленд-Буэнос-Айрес облегчит путешествия между Китаем, Новой Зеландией и Аргентиной, ускорит транспортировку специальных грузов на новые рынки и создаст мост для культурного диалога между этими тремя странами", — отметил перевозчик.

Рейс выполнялся самолетом Boeing 777-39P (ER) с регистрационным номером B-7882 под номером MU745 с промежуточной остановкой в Окленде (Новая Зеландия). Самолет был украшен специальной ливреей с тематическим дизайном "Национальный музей Китая", посвященным открытию музея.

По данным FlightRadar24, самолет совершил перелет протяженностью 9 346 километров за 10 часов и 53 минуты, приземлившись в 18:12 по местному времени. Затем он продолжил долгий 10 334-километровый перелет в Аргентину, прибыв в Буэнос-Айрес в 16:45 по местному времени после 11 часов 22 минут полета над океаном.

Напомним, ранее бортпроводник рассказал, что произойдет, если в борт самолета ударит молния.

Также мы писали, что в аэропорту есть места, где пассажирам запрещено фотографироваться. В частности нельзя доставать телефоны, стоя в очереди на контроль безопасности или таможенный контроль.

авиарейсы Китай авиабилеты путешествие туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
