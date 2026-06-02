Массированные обстрелы в Киеве: сколько людей может спрятаться в подземке

Киевляне прячутся во время воздушной тревоги в метро. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Россия продолжает уничтожать Киев и убивать украинцев. Самым большим укрытием в столице остается метрополитен. На фоне усиленных обстрелов найти свободные места в подземке ночью все труднее, в частности, в сети разгорелся скандал из-за пассажиров, которые приходят со своими палатками и занимают много пространства.

О том, сколько вмещают станции метро людей рассказывает Новини.LIVE.

Киевлянам не хватает места в подземке, чтобы спрятаться от взрывов

По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, 46 подземных станций круглосуточно работают в режиме укрытия. Больше всего станции вмещали около 50-52 тысяч человек.

Согласно строительным нормам, при сооружении защитных сооружений выделяется 0,5-0,6 м² на человека (при кратковременном пребывании).

Если приравнять укрытия и к платформам столичной подземки, глубокие станции, в частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500-2 000 человек.

На пересадочных узлах "Майдан Независимости"-"Крещатик" или "Театральная"-"Золотые ворота", где в разы больше пространства, могут переждать тревогу ориентировочно 4 000 человек.

Различные эксперты предполагают, что подземка способна вместить около 70 000-80 000 человек, однако в КГГА и другие официальные органы не предоставляли соответствующей информации.

Как рассказала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE, во время массированных обстрелов из-за использования частью пассажиров палаток, не всем киевлянам хватает места в подземке. Поэтому власти Киева рассматривают возможность введения некоторых ограничений.

Она подчеркнула, что во время угрозы необходимо толерантно относиться к другим, что больше людей могли найти себе место и быть в безопасности.

Ранее эксперт по комплексной безопасности Руслан Болгов в эфире Ранок.LIVE рассказывал, что безопасно спрятаться от прямого попадания может только в глубоких защитных сооружениях. В частности, подземные паркинги, могут уменьшить риски, однако не гарантируют полной безопасности. Однако прятаться там в разы безопаснее, чем находиться во время атак и работы ПВО на улице.

