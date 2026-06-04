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Главная Транспорт Готовились к войне: стены какой станции метро в Киеве строили как укрытие

Готовились к войне: стены какой станции метро в Киеве строили как укрытие

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 07:32
Атаки РФ на Киев: какая станция метро закладывалась как укрытие
Метро как укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Россия начала снова усиленно бить по Киеву. К сожалению, ракеты пробивают даже подземные паркинги. Одним из самых надежных укрытий остается метрополитен, в частности, довольно безопасно переночевать на станции "Университет".

Об этом сообщает "ТиКиїв", передает Новини.LIVE.

Где лучше всего прятаться во время массированных атак РФ

Станция "Университет" расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями "Вокзальная" и "Театральная". Она является одной из старейших — открыта 6 ноября 1960 года.

Как и многие другие станции киевского метрополитена, "Университет" на самом деле проектировался с возможностью функционировать как убежище в случае чрезвычайной ситуации. То есть во время обычной поездки вы находитесь в конструкции, которая 60 лет назад закладывалась на случай войны.

Из-за рельефа и водонасыщенных пород при строительстве применяли технологию замораживания грунтов, а тоннель проложили с наклонным шурфом.

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В 2023 году на станции были закрыты бюсты российских деятелей культуры и науки — это пример того, как пространство метрополитена отражает общественные изменения.

Ранее Новини.LIVE подобрали мемы о "метро по 30 грн" в Киеве. Украинцы так же сравнивают столичное метро с подземкой в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена - это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам, они запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей иностранными авторитетными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Киев метро война в Украине
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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