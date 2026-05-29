Главная Транспорт Не только из-за билета: почему могут не пустить в метро Киева

Дата публикации 29 мая 2026 07:32
Метро Киева: ограничения для пассажиров в мае 2026 года
Пассажиры заходят в столичную подземку. Фото: Новини.LIVE

В Киеве одним из самым доступным и наиболее быстрым видом транспорта остается метрополитен. Однако в подземке пассажирам нужно определенных ограничений и правил — иначе будет отказано в поездке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правила пользования Киевским метрополитеном.

Кого не пустят в метро Киева

Согласно правилам пользования Киевским метрополитеном, для входа для подземки каждому пассажиру необходим электронный билет, зарегистрированный в автоматизированной системе учета (АСОП).

Льготникам нужно будет предъявить документ, который дает право на бесплатный проезд. Если его срок истек, или он принадлежит другому человеку — во входе будет отказано.

Пассажира также не пустят в подземку, если его багаж превышает утвержденные правилами габариты и размеры. Кроме того, в правилах есть исчерпывающий перечень предметов, вход с которыми в подземку строго запрещен:

  1. вещи, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 200 сантиметров;
  2. контейнеры и клетки, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров;
  3. рулоны диаметром более 15 сантиметров и длиной более 170 сантиметров;
  4. длинномерные предметы (в том числе деревья, растение, садовый инвентарь, рыболовные снасти и т.д.) более 220 сантиметров;
  5. вещи, в том числе округлой формы, без средств удержания, а также те, которые могут испачкать или травмировать пассажиров, повредить или испортить сооружения, устройства и оборудование метрополитена;
  6. пожароопасные, взрывоопасные, ядовитые, наркотические и едкие вещества, газовые и кислородные баллоны
  7. животных (кроме собак-поводырей), птиц без специальных контейнеров или клеток;
  8. багаж на тележках (за исключением сумок-тележек, чемоданов и сумок на колесах, габаритные размеры которых по сумме измерений (длина, ширина, высота) не превышают 200 сантиметров).

Пускают ли в подземку с животными

Пассажиры могут ездить с домашними животными, однако кошки должны быть в переносках, а маленькие грызуны (грызуны, декоративные кролики, маленькие птицы) — в клетках или специальных контейнерах.

Строго запрещается вход в метро с большими собаками, кроме собак-поводырей. Небольшие собаки должны быть в ошейнике и с намордником.

Не пустят в подземку пассажиров и с различными экзотическими животными (с обезьянами, рептилиями, хищными птицами и прочее).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции относительно непризнания российской аннексии.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве резко повысят цены на проезд. Киевляне будут платить за одну поездку в метро, трамвае и троллейбусе 30 гривен. При таких условиях проездной в Киеве может стать дороже, чем в Варшаве и Вене. Месячный проезд в столице может стоить 4875 грн.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
