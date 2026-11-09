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Главная Транспорт В метро Киева есть станция, на которой никогда не бывает пассажиров: в чём причина

В метро Киева есть станция, на которой никогда не бывает пассажиров: в чём причина

Ua ru
9 ноября 2026 07:55
Станция метро «Львовские ворота» в Киеве: почему её так и не открыли для пассажиров Новини.LIVE
Вагон столичного метрополитена. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну, в Киеве продолжают строить метрополитен. Несмотря на возведение новых платформ, в стенах киевского метро скрываются недостроенные и заброшенные станции-призраки. Одну из них пассажиры видят только из окон поезда.

Новини.LIVE расскажут о них подробнее.

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Станция-призрак в киевском метро

Работы над станцией "Львівська брама" начались в начале 1990-х годов в рамках северного продолжения линии М3 "Сырецко-Печерская". Однако из-за нехватки средств и неопределенности относительно входа на уровень земли на площади Львовской строительство пришлось свернуть.

Сегодня станция стоит пустая, однако её платформы видны пассажирам из проезжающих поездов. "Львівську браму" сейчас используют в технических целях, а также здесь проводят культурные мероприятия. В частности, в 2013 году на станции был организован украинским брендом "Обрані".

У київському метро є станція, яку пасажири роками бачать лише з вікон потяга - фото 1
Станция метро "Львівська брама". Фото: instagram.com/kyiv.historyy/

Были выдвинуты различные планы по завершению строительства станции. Однако для возобновления работ потребуется строительство туннеля с эскалатором на поверхность, возведение зданий станции на уровне земли и обустройство недостроенных платформ. Проекты предусматривают большие финансовые затраты.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.

Также Новини.LIVE писали о секретах, которые скрывает харьковский метрополитен. Как рассказывают харьковские дигеры, под землей в самом сердце города спрятано оборонительное сооружение. Этот бункер площадью около 300–500 кв. м построен в советское время по последнему слову техники и защищен 8-тонными бронированными дверями.

Киев метро транспорт история вагон
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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