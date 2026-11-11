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Главная Транспорт Этих названий больше нет на схеме харьковского метро: какие станции переименовали

Этих названий больше нет на схеме харьковского метро: какие станции переименовали

Ua ru
11 ноября 2026 07:55
Метро в Харькове: список станций, которые были переименованы
Метро в Харькове. Фото: Харьковский метрополитен/Telegram

Одной из визитных карточек Харькова является метрополитен. Он занимает второе место по размеру в Украине после Киева. После оккупации Россией части украинских территорий в 2014 году в Харькове начали прощаться с советским наследием и переименовывать не только улицы, но и станции метро.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Переименованные станции метро в Харькове

В конце декабря 2015 года была переименована одна из центральных станций харьковского метрополитена. В частности, станция "Советская" стала "Майданом Конституции".

18 мая 2016 года в рамках декоммунизации были изменены названия ещё 5 станций метро:

  • "Маршала Жукова" — в "Дворец спорта";
  • "Площадь Восстания" — в "Защитников Украины";
  • "Пролетарскую" — на "Индустриальную";
  • "Советской армии" — на "Армейскую";
  • "Метростроителей имени Ващенко" — на "Метростроителей".

12 августа 2020 года в Харькове станция "Московский проспект" стала "Турбоатомом".

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Декоммунизацию продолжили и уже после начала полномасштабного вторжения России. В частности, 29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия.

Станция "Пушкинская" стала "Ярослава Мудрого", "Южный вокзал" — "Вокзальной".

Летом того же года также были изменены названия ещё 3 станций. Так, "Проспект Гагарина" стала "Левадой", "Героев труда" — "Салтовской", а "Завод имени Малышева" — "Заводской".

С 24 июня 2022 года проезд в метро Харькова бесплатный. В частности, в ноябре 2026 года вход для жителей и гостей города останется бесплатным.

Харьковская подземка ежедневно открывает свои двери для пассажиров с 5:30, а последние поезда курсируют до 21:30. Интервал движения в будние дни составляет 10 минут. В выходные и праздничные дни он увеличивается до 20 минут, в вечернее время — до 25 минут.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какое метро считается самым маленьким в мире. "Кармелит" в Хайфе имеет всего шесть станций и один туннель длиной чуть более 1,8 км, а поездка между конечными станциями занимает около восьми минут. Метро работает шесть дней в неделю, а в субботу и праздничные дни поезда не курсируют.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Его длина составляет 87 метров, а количество ступеней — 743. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Харьков метро карта декоммунизация общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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