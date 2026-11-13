Метро в Лондоне. Фото: Рой Рейна

Британцы нашли оригинальный способ обогрева квартир в зимние и осенние месяцы. Тепло на Северной линии метро обеспечивает уют в домах Ислингтона, расположенного на севере Лондона. В прохладные месяцы для отопления домов используется тепло из метро.

Об этом пишет The Guardian, передает Новини.LIVE.

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Метро отапливает дома в Великобритании

Отмечается, что в рамках этого проекта тепло из метрополитена подается по трубопроводам в сотни домов и предприятий, входящих в систему отопления этого района.

Этот проект является одной из инициатив по всей Великобритании, направленных на отопление домов с помощью "отработанного тепла" с заводов, электростанций, рек и заброшенных шахтных стволов.

Поиск альтернативных источников возобновляемого тепла набрал обороты после того, как правительство пообещало запретить использование газовых котлов в новостройках с 2025 года.

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В издании подытожили, что в городских и промышленных районах Лондона отработанное тепло образуется везде, где есть системы охлаждения, тепловые электростанции или предприятия тяжелой промышленности. Ключ к эффективному использованию тепла заключается в его локальном применении.

Ранее Новини.LIVE рассказали о самом коротком метро в мире. Оно насчитывает всего шесть станций, а его туннель простирается на 1,8 км. Всего четыре вагона работают в составе двух двухвагонных поездов, которые курсируют по единственному пути с короткой разъездной петлей, позволяющей им расходиться.

Также Новини.LIVE писали, что в Праге началось строительство нового участка линии метро D. Работы продлятся 72 месяца (шесть лет). Платформы новой линии будут располагаться на глубине 33 метра под землей.