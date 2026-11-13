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Главная Транспорт Превратили духоту в "плюшку": как лондонское метро отапливает целые районы

Превратили духоту в "плюшку": как лондонское метро отапливает целые районы

Ua ru
13 ноября 2026 07:55
Метро в Великобритании: как тепло из-под земли используют для отопления дома Roy Reyna
Метро в Лондоне. Фото: Рой Рейна

Британцы нашли оригинальный способ обогрева квартир в зимние и осенние месяцы. Тепло на Северной линии метро обеспечивает уют в домах Ислингтона, расположенного на севере Лондона. В прохладные месяцы для отопления домов используется тепло из метро.

Об этом пишет The Guardian, передает Новини.LIVE.

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Метро отапливает дома в Великобритании

Отмечается, что в рамках этого проекта тепло из метрополитена подается по трубопроводам в сотни домов и предприятий, входящих в систему отопления этого района.

Этот проект является одной из инициатив по всей Великобритании, направленных на отопление домов с помощью "отработанного тепла" с заводов, электростанций, рек и заброшенных шахтных стволов.

Поиск альтернативных источников возобновляемого тепла набрал обороты после того, как правительство пообещало запретить использование газовых котлов в новостройках с 2025 года.

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В издании подытожили, что в городских и промышленных районах Лондона отработанное тепло образуется везде, где есть системы охлаждения, тепловые электростанции или предприятия тяжелой промышленности. Ключ к эффективному использованию тепла заключается в его локальном применении.

Ранее Новини.LIVE рассказали о самом коротком метро в мире. Оно насчитывает всего шесть станций, а его туннель простирается на 1,8 км. Всего четыре вагона работают в составе двух двухвагонных поездов, которые курсируют по единственному пути с короткой разъездной петлей, позволяющей им расходиться.

Также Новини.LIVE писали, что в Праге началось строительство нового участка линии метро D. Работы продлятся 72 месяца (шесть лет). Платформы новой линии будут располагаться на глубине 33 метра под землей.

Великобритания метро теплосеть Лондон отопление
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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