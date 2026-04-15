В Краков за 1 евро: Leo Express устроил горячую распродажу билетов

Дата публикации 15 апреля 2026 12:37
Leo Express открыл новую распродажу: доступные направления и цены на билеты
Поезд Leo Express доставляет пассажиров по Европе. Фото: leoexpress.com

Чешский перевозчик Leo Express анонсировал новую распродажу. Украинцы получили возможность выгодно добраться до популярных европейских городов автобусом и поездом из Львова. Цены на билеты стартуют от 1 евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola.Media.

Новая распродажа Leo Express

Акция ограничена количеством билетов по минимальной цене. Предложение распространяется на рейсы в Краков с мая по ноябрь, а в Чехию — на октябрь и ноябрь 2026 года.

Акционные направления Leo Express:

  • Львов — Краков (Польша), (автобус) — от 1 евро;
  • Львов — Острава (Чехия), (автобус + поезд) — от 3 евро;
  • Львов — Оломоуц (Чехия), (автобус + поезд) — от 4 евро;
  • Львов — Прага (Чехия), (автобус + поезд) — от 5 евро.

Из Львова автобусы ходят ежедневно, утром и вечером. Утренний рейс стартует в 05:55 и стыкуется с поездом из Кракова в Прагу, который отправляется в 14:25.

Второй автобус отправляется из Львова в 16:55. При этом перевозчик гарантирует трансфер в Кракове для пассажиров, если рейс задержится.

Акционные билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Neobus запустил распродажу на автобусы от польско-украинской границы (Перемышль и Медыка) в крупнейшие города Польши. Автобусы перевозчика комфортные — они оборудованы розетками и бесплатным Wi-Fi. Чтобы избежать очередей на границе, можно выбрать ночное время, последний рейс Neobus отправляется в 23:20.

Также Новини.LIVE писали, во сколько в среднем обойдется поездка на автобусе из Киева и Львова в Польшу в апреле 2026 года. Цены стартуют от 2000 гривен, а самый дорогой обойдется туристам в 3000 гривен. Автобусные рейсы останавливаются во многих городах Украины (Житомире, Ровно, Луцке, Ковеле, Львове и других) и Польши (Холме, Люблине и других).

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
