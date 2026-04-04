Путешествие в Польшу: сколько стоят билеты на автобус в апреле 2026 года

Автобус одного из самых популярных перевозчиков в Европе и Украине FlixBus. Фото: Новини.LIVE

Польша является страной-соседкой для Украины. Украинцы нередко выбирают для отпуска именно польские города — здесь много интересных локаций, а также доступные, по сравнению с другими странами Европы, цены на проживание, еду и на шопинг. Ежедневно из десятков крупных украинских городов отправляются автобусы.

Новини.LIVE расскажут об актуальных направлениях и ценах на билеты в апреле 2026 года.

Киев — Варшава

Поездка между двумя столицами занимает в среднем от 14 до 21 часа и зависит от ситуации на дороге и очередей при пересечении пунктов пропуска на границе. Многие автобусы курсируют прямо до аэропортов в Варшаве и пассажирам не нужно доплачивать за отдельный трансфер.

Билеты стартуют от 2172 гривен, а самый дорогой обойдется туристам в 3500 гривен. В среднем придется выложить за поездку 2750 гривен.

Автобусные рейсы останавливаются во многих городах Украины (Житомире, Ровно, Луцке, Ковеле, Львове и других) и Польши (Холме, Люблине и других).

Большинство перевозчиков обустроили автобусы кондиционером, Wi-Fi и розетками.

Билеты на автобус Киев — Варшава.

Львов — Краков

Дорога между этими городами занимает в среднем от 7 до 12 часов. Цены на билеты стартуют от 800 гривен, самый доступный вариант предлагает чешский перевозчик Leo Express. Самый дорогой билет обойдется путешественникам в 2420 гривен. В среднем такая поездка обойдется в 2000 гривен.

Стоит учесть, что в стоимость билетов входит оплата услуг пользования инфраструктурой автовокзала, которая не указана на сайте.

Довольно удобно, что некоторые автобусы в Краков также останавливаются в польских городах Пшемысле и Жешуве.

Билеты на автобус Львов — Краков.

Львов - Вроцлав

Среднее время в пути между столицами от 12 до 22 часов — все зависит от текущей ситуации на дороге и очередей при пересечении таможенной границы.

Цены на билеты стартуют от 1856 гривен, а самый дорогой обойдется вам в 2857 гривен. Средняя стоимость поездки составляет 2350 гривен.

Автобусные рейсы во Вроцлав также останавливаются в польских городах Пшемысле, Жешуве, Кракове, Катовице, Ополе и других.

Билеты на автобус Львов — Вроцлав.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит проезд в общественном транспорте польской Варшавы. Тарифы на проезд в метро зависят от типа билета. Для пенсионеров, студентов и других категорий граждан действуют скидки.

Также Новини.LIVE писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода.

Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

