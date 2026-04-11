Путешествие Neobus: дешевые билеты на летние рейсы

Автобус Neobus ждет пассажиров. Фото: Neobus/Facebook

Польский частный автобусный перевозчик Neobus порадовал путешественников новым выгодным предложением. Компания предоставляет украинцам возможность без переплат ездить виз границы (Перемышль и Медыка) в крупнейшие города Польши. Цены на билеты стартуют от 1 злотого ( гривен).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Распродажа билетов Neobus

Акция Neobus действует на рейсы с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Она будет действовать пока не закончатся акционные билеты. Их можно приобрести от 1 злотого (+3 злотых бронирования (примерно 40 гривен)).

Акционные направления Neobus:

Медыка / Перемышль — Варшава;

Медыка / Перемышль — Краков;

Медыка / Перемышль — Вроцлав;

Медыка / Перемышль — Катовице.

Чтобы выгоднее приобрести билеты стоит комбинировать свой маршрут, например тули брать билеты из Перемышля, а обратно — в Медыку.

Если хотите как можно меньше стоять на границе — выбирайте ночное время. Последний рейс Neobus отправляется в 23:20.

В автобусах довольно комфортно. Удобные места оборудованы розетками, а пассажиры могут пользоваться бескошовным Wi-Fi и розетками.

