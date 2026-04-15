Leo Express відкрив новий розпродаж: доступні напрямки та ціни на квитки

До Кракова за 1 євро: Leo Express влаштував гарячий розпродаж квитків
Чеський перевізник Leo Express анонсував новий розпродаж. Українці отримали можливість вигідно дістатися до популярних європейських міст автобусом та потягом зі Львова. Ціни на квитки стартують від 1 євро.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola.Media.
Новий розпродаж Leo Express
Акція обмежена кількістю квитків за мінімальною ціною. Пропозиція поширюється на рейси до Кракова з травня по листопад, а до Чехії — на жовтень та листопад 2026 року.
Акційні напрямки Leo Express:
- Львів — Краків (Польща), (автобус) — від 1 євро;
- Львів — Острава (Чехія), (автобус + поїзд) — від 3 євро;
- Львів — Оломоуц (Чехія), (автобус + поїзд) — від 4 євро;
- Львів — Прага (Чехія), (автобус + поїзд) — від 5 євро.
Зі Львова автобуси ходять щодня, зранку та увечері. Ранковий рейс стартує о 05:55 та стикується із потягом із Кракова до Праги, який відправляється о 14:25.
Другий автобус відправляється зі Львова о 16:55. При цьому перевізник гарантує трансфер у Кракові для пасажирів, якщо рейс затримається.
Акційні квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що Neobus запустив розпродаж на автобуси від польсько-українського кордону (Перемишль та Медика) до найбільших міст Польщі. Автобуси перевізника комфортні — вони облаштовані розетками та безкоштовним Wi-Fi. Щоб уникнути черг на кордоні, можна обрати нічний час, останній рейс Neobus відправляється о 23:20.
Також Новини.LIVE писали, у скільки в середньому обійдеться поїздка на автобусі з Києва та Львова до Польщі у квітні 2026 року. Ціни стартують від 2000 гривень, а найдорожчий обійдеться туристам у 3000 гривень. Автобусні рейси зупиняються у багатьох містах України (Житомирі, Рівному, Луцьку, Ковелю, Львові та інших) та Польщі (Холмі, Любліні та інших).
Читайте Новини.LIVE!