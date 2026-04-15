До Кракова за 1 євро: Leo Express влаштував гарячий розпродаж квитків

Дата публікації: 15 квітня 2026 12:37
Leo Express відкрив новий розпродаж: доступні напрямки та ціни на квитки
Потяг Leo Express доставляє пасажирів по Європі. Фото: leoexpress.com

Чеський перевізник Leo Express анонсував новий розпродаж. Українці отримали можливість вигідно дістатися до популярних європейських міст автобусом та потягом зі Львова. Ціни на квитки стартують від 1 євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola.Media.

Новий розпродаж Leo Express

Акція обмежена кількістю квитків за мінімальною ціною. Пропозиція поширюється на рейси до Кракова з травня по листопад, а до Чехії — на жовтень та листопад 2026 року.

Акційні напрямки Leo Express:

  • Львів — Краків (Польща), (автобус) — від 1 євро;
  • Львів — Острава (Чехія), (автобус + поїзд) — від 3 євро;
  • Львів — Оломоуц (Чехія), (автобус + поїзд) — від 4 євро;
  • Львів — Прага (Чехія), (автобус + поїзд) — від 5 євро.

Зі Львова автобуси ходять щодня, зранку та увечері. Ранковий рейс стартує о 05:55 та стикується із потягом із Кракова до Праги, який відправляється о 14:25.

Другий автобус відправляється зі Львова о 16:55. При цьому перевізник гарантує трансфер у Кракові для пасажирів, якщо рейс затримається.

Акційні квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Neobus запустив розпродаж на автобуси від польсько-українського кордону (Перемишль та Медика) до найбільших міст Польщі. Автобуси перевізника комфортні — вони облаштовані розетками та безкоштовним Wi-Fi. Щоб уникнути черг на кордоні, можна обрати нічний час, останній рейс Neobus відправляється о 23:20.

Також Новини.LIVE писали, у скільки в середньому обійдеться поїздка на автобусі з Києва та Львова до Польщі у квітні 2026 року. Ціни стартують від 2000 гривень, а найдорожчий обійдеться туристам у 3000 гривень. Автобусні рейси зупиняються у багатьох містах України (Житомирі, Рівному, Луцьку, Ковелю, Львові та інших) та Польщі (Холмі, Любліні та інших).

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
