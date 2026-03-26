Единый билет на поезд и автобус: Leo Express объединился с Lux Express

Поезд Leo Express доставляет пассажиров по Европе. Фото: luxexpress.eu

Международный железнодорожный оператор Leo Express объявил о партнерстве с одним из ведущих автобусных операторов в Балтийском регионе Lux Express. Благодаря такому сотрудничеству пассажиры смогут путешествовать в Эстонию, Латвию и Литву по одному билету с пересадкой в Варшаве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RAILWAY PRO.

Leo Express запустил новые рейсы в Прибалтику

Новое партнерство дает пассажирам возможность одним заказом покупать билеты на поезд и автобус. Пересадка с поезда на автобус будет происходить на Западном вокзале в Варшаве — одном из важнейших транспортных узлов столицы Польши.

Перевозчики постепенно будут расширять перечень доступных рейсов. Билеты на новые маршруты между Чехией, Польшей и странами Балтии уже доступны на сайтах обоих операторов, leoexpress.com и luxexpress.eu, а также в кассах Leo Express в Варшаве.

Новые маршруты соединят Польшу с Балтийскими странами:

Прага (Чехия) — Краков (Польша) — Варшава (Польша) — Таллинн (Эстония);

Прага (Чехия) — Краков (Польша) — Варшава (Польша) — Рига (Латвия);

Прага (Чехия) — Краков (Польша) — Варшава (Польша) — Вильнюс (Литва).

Цены на билеты из Праги в Вильнюс стартуют от 34,9 евро (примерно 1800 гривен).

Поездка в Ригу обойдется от 39,90 евро (примерно 2000 гривен), а в Таллинн — от 44,90 евро (около 2300 гривен).

