Проезд в Киеве в апреле 2026 года: цены вскоре вырастут

В Киеве пересмотрят стоимость проезда в общественном транспорте
В Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Мэр города Виталий Кличко дал поручение Департаментам экономики и транспорта просчитать новые тарифы. Повышение связано с подорожанием топлива и расходов.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
Кличко предупредил о подорожании проезда
Мэр столицы сообщил, что по обращению профильных Департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение Департаментам экономики и транспорта рассчитать на основе экономического обоснования новые тарифы на проезд в общественном транспорте столицы.
Кличко пояснил, что с 2018 года в Киеве не пересматривали тарифы на проезд в общественном транспорте и они сейчас остаются самыми низкими в Украине.
"Подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованной", — добавил мэр столицы.
Кличко пояснил, что транспорт в Киеве является дотационным, а государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за бесплатный проезд льготных пассажиров. Мэр столицы добавил, что уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит направить часть финансов на подготовку к следующему отопительному сезону.
Читайте Новини.LIVE!