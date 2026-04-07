Видео

Главная Транспорт В Киеве пересмотрят стоимость проезда в общественном транспорте

В Киеве пересмотрят стоимость проезда в общественном транспорте

Дата публикации 7 апреля 2026 14:29
Проезд в Киеве в апреле 2026 года: цены вскоре вырастут
Платежный терминал в столичном троллейбусе. Фото: Киевпастранс/ Telegram

В Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Мэр города Виталий Кличко дал поручение Департаментам экономики и транспорта просчитать новые тарифы. Повышение связано с подорожанием топлива и расходов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Кличко предупредил о подорожании проезда

Мэр столицы сообщил, что по обращению профильных Департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение Департаментам экономики и транспорта рассчитать на основе экономического обоснования новые тарифы на проезд в общественном транспорте столицы.

Кличко пояснил, что с 2018 года в Киеве не пересматривали тарифы на проезд в общественном транспорте и они сейчас остаются самыми низкими в Украине.

"Подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованной", — добавил мэр столицы.

Кличко пояснил, что транспорт в Киеве является дотационным, а государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за бесплатный проезд льготных пассажиров. Мэр столицы добавил, что уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит направить часть финансов на подготовку к следующему отопительному сезону.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, какие сейчас скидки действуют для студентов на билеты Укрзализныци.

Сейчас 50% скидки для студентов распространяются только на вагон плацкарт и места в вагонах Интерсити+ второго класса. Однако перевозчик убрал возможность сэкономить в Киевской кольцевой электричке.

Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году после выхода на пенсию гражданам предоставляются различные льготы. В частности, часть пожилых украинцев может бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако на поезда действуют ограниченные скидки.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
