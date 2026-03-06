Цены на проезд в городах Украины - где самые высокие тарифы в маршрутках (инфографика)

Цены на проезд в городских маршрутках — где в Украине самые высокие тарифы
Тарифы на проезд в маршрутках в городах Украине заметно отличаются в — где-то пассажиры платят 15 грн, а где-то цена почти вдвое выше. Во многих регионах перевозчики требуют повысить тарифы, ссылаясь на подорожание топлива, запчастей и рост расходов на обслуживание транспорта.
Новини.LIVE выяснили, в каких городах Украины проезд в маршрутках стоит дороже всего.
Где в Украине дороже всего ездить на маршрутке
Тарифы на проезд в областных центрах Украины, как оказалось, не всегда зависят от площади города и количества населения. Самая высокая стоимость проезда в маршрутках в марте зафиксирована во Львове и Харькове — 25 грн.
В то же время во Львове можно сэкономить, рассчитываясь не наличными, а с помощью электронных способов оплаты:
- 17 гривен — карточкой LeoCard (можно также через приложение);
- 20 гривен — банковской карточкой.
Местные перевозчики требуют от городских властей Львова согласовать повышение тарифа до 35 грн, однако пока такое решение не принято.
В Харькове с 2022 года в метро, троллейбусах, трамваях и автобусах проезд вообще бесплатный, что обеспечивается дотациями из местного бюджета.
В тройке лидеров по стоимости проезда в маршрутках оказался также Ужгород, где надо заплатить за поездку 23 гривны. Такой тариф действует с декабря прошлого года. При оплате карточкой цена ниже — 18 грн.
В Днепре, Житомире, Одессе и Черкассах проезд в маршрутках в среднем стоит 20 грн.
В каких городах самые низкие цены на проезд на маршрутке
В четырех областных центрах, таких как Запорожье, Луцк, Ровно и Хмельницкий, проезд в маршрутном такси стоит в среднем 18 грн.
В Киеве за поездку надо заплатить 15 грн. Такая же стоимость проезда и в городах:
- Винница;
- Ивано-Франковск;
- Кропивницкий;
- Николаев;
- Полтава;
- Сумы;
- Тернополь;
- Черновцы;
- Чернигов.
Данные по стоимости проезда в маршрутках в Херсоне отсутствуют. Из-за сложной ситуации с безопасностью в городе работа общественного транспорта остается нестабильной.
Тарифы на проезд в Донецке и Луганске также не учитывались в сравнении, ведь эти областные центры временно находятся под российской оккупацией, а административные функции перенесены в другие города.
Ранее мы рассказывали, что некоторым пассажирам придется заплатить вдвое больше за проезд в общественном транспорте. Это касается ситуаций, когда багаж человека превышает допустимые габариты.
Также узнавайте об условиях льготного проезда для участников боевых действий. В Минобороны объяснили, какие документы нужно иметь при себе.
Читайте Новини.LIVE!