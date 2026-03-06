Видео
Цены на проезд в городских маршрутках — где в Украине самые высокие тарифы

Цены на проезд в городских маршрутках — где в Украине самые высокие тарифы

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 20:03
Цены на проезд в городах Украины - где самые высокие тарифы в маршрутках (инфографика)
Тарифы на проезд в городских маршрутках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE,

Тарифы на проезд в маршрутках в городах Украине заметно отличаются в — где-то пассажиры платят 15 грн, а где-то цена почти вдвое выше. Во многих регионах перевозчики требуют повысить тарифы, ссылаясь на подорожание топлива, запчастей и рост расходов на обслуживание транспорта.

Новини.LIVE выяснили, в каких городах Украины проезд в маршрутках стоит дороже всего.

Читайте также:

Где в Украине дороже всего ездить на маршрутке

Тарифы на проезд в областных центрах Украины, как оказалось, не всегда зависят от площади города и количества населения. Самая высокая стоимость проезда в маршрутках в марте зафиксирована во Львове и Харькове — 25 грн.

В то же время во Львове можно сэкономить, рассчитываясь не наличными, а с помощью электронных способов оплаты:

  • 17 гривен — карточкой LeoCard (можно также через приложение);
  • 20 гривен — банковской карточкой.

Местные перевозчики требуют от городских властей Львова согласовать повышение тарифа до 35 грн, однако пока такое решение не принято.

В Харькове с 2022 года в метро, троллейбусах, трамваях и автобусах проезд вообще бесплатный, что обеспечивается дотациями из местного бюджета.

В тройке лидеров по стоимости проезда в маршрутках оказался также Ужгород, где надо заплатить за поездку 23 гривны. Такой тариф действует с декабря прошлого года. При оплате карточкой цена ниже — 18 грн.

В Днепре, Житомире, Одессе и Черкассах проезд в маршрутках в среднем стоит 20 грн.

В каких городах самые низкие цены на проезд на маршрутке

В четырех областных центрах, таких как Запорожье, Луцк, Ровно и Хмельницкий, проезд в маршрутном такси стоит в среднем 18 грн.

В Киеве за поездку надо заплатить 15 грн. Такая же стоимость проезда и в городах:

  • Винница;
  • Ивано-Франковск;
  • Кропивницкий;
  • Николаев;
  • Полтава;
  • Сумы;
  • Тернополь;
  • Черновцы;
  • Чернигов.
Тарифы маршрутки
Тарифы на проезд в маршрутках. Графика: Новини.LIVE

Данные по стоимости проезда в маршрутках в Херсоне отсутствуют. Из-за сложной ситуации с безопасностью в городе работа общественного транспорта остается нестабильной.

Тарифы на проезд в Донецке и Луганске также не учитывались в сравнении, ведь эти областные центры временно находятся под российской оккупацией, а административные функции перенесены в другие города.

Ранее мы рассказывали, что некоторым пассажирам придется заплатить вдвое больше за проезд в общественном транспорте. Это касается ситуаций, когда багаж человека превышает допустимые габариты.

Также узнавайте об условиях льготного проезда для участников боевых действий. В Минобороны объяснили, какие документы нужно иметь при себе.

тарифы маршрутки цены проезд общественный транспорт
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
