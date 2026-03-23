Будущая станция метро "Новобеличи" в Киеве: новая конечная красной ветки

Вагон киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE

Конечной остановкой Святошинско-Броварской линии киевского метрополитена вместо станции "Академгородок" станет проектируемая станция "Новобеличи". Согласно проекту, за станцией будет располагаться электродепо метрополитена. Предполагается, что выход со станции будет возле железнодорожной платформы Новобеличи, недалеко от одноименного массива.

О сложной истории строительства новой станции сообщает редакция Новини.LIVE.

Станция, которую ждут четверть века

По плану, станция "Новобеличи" должна была быть построена еще в 2003 году, во времена Леонида Кучмы, но строительство постоянно откладывалось.

В июне 2017 года был объявлен тендер на прокладку линии до станции "Новобеличи" с расположением депо метрополитена. Согласно проекту, работы должны были завершиться в 2022 году. Победителем признали компанию "Метротуннельпроект", но после повторного анализа представленных документов заказчик, КП "Киевский метрополитен", отказался подписывать договор.

В течение 2017 года заказчик провел еще несколько тендеров с идентичными требованиями, но каждый раз отменял итоги аукционов.

Состояние проекта на 2026 год

Продолжение ветки столичного метро от станции "Академгородок" остается в планах развития Киева. Но пока средства на строительство этого участка не выделены.

В 2024 году в Департаменте транспорта КГГА сообщили, что строительство нового участка Святошинско-Броварской линии предусмотрено Генпланом Киева, но средств на это пока нет.

Станцию "Новобеличи", скорее всего, начнут возводить только после введения в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Варшавская".

По состоянию на 2026 год действующей конечной остановкой Святошинско-Броварской линии остается "Академгородок".

