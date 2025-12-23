Переименованные станции метро в Киеве — перечень и новые названия

Люди в метрополитене. Фото: УНИАН

Ежедневно тысячи киевлян и гостей столицы добираются до работы, больницы и других локаций города метрополитеном. Многие станции метро строились в годы Советской эпохи и уже после начала полномасштабного вторжения России некоторые из них были переименованы.

Новини.LIVE расскажут, какие станции метро не узнают те, кто давно не был в Киеве.

Переименованные станции метро в Киеве

В мае 2023 года Киевский городской совет переименовал 3 станции метро. В частности, навсегда исчезли станции "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и проект станции "Проспект Правды".

Так, станция "Дружбы народов" сейчас называется "Зверинецкая". Она получила такое новое название, потому что расположена в одноименной исторической местности между Печерском и Выдубичами. Станция "Площадь Льва Толстого", которая была названа в честь русского классика, была переименована в площадь "Украинских Героев". Новое название посвящено всем, кто на протяжении поколений боролся за нашу независимость и государственность.

Проектная станция "Проспект Правды" будет называться "Варшавская" в честь польского города-побратима Киева. Кроме того, она будет расположена вблизи Варшавского жилого массива.

