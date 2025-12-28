Самая глубокая станция в мире — как она выглядит (видео)

Станция Hongyancun в Китае. Фото: China Daily

Самая глубокая в мире станция метро расположена в Китае. Станция Hongyancun в Чунцине расположена на такой глубине, что для того, чтобы добраться до платформы, нужно ждать более 10 минут и преодолеть несколько эскалаторов.

Самая глубокая станция метро в мире была открыта в 2022 году. Она расположена в районе Юйчжун на впечатляющей глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам. Интерьер станции был создан в серых, элегантных цветах. Во время возведения станции рабочим нужно было 38 минут, чтобы подняться наверх из нижней части станции.

Сейчас пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до платформы. Из-за резкого изменения давления у пассажиров могут закладывать уши. Однако пассажиры могут спуститься к платформе на лифте, это займет всего 53 секунды.

Благодаря уникальному дизайну станция Hongyancun стала туристической достопримечательностью и поражает путешественников из многих уголков мира.

