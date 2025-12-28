Самая глубокая станция в мире — как она выглядит (видео)

Как выглядит самая глубокая станция метро в мире — видео
Самая глубокая в мире станция метро расположена в Китае. Станция Hongyancun в Чунцине расположена на такой глубине, что для того, чтобы добраться до платформы, нужно ждать более 10 минут и преодолеть несколько эскалаторов.
Об этом пишет Metro.
Самая глубокая станция метро в Китае
Самая глубокая станция метро в мире была открыта в 2022 году. Она расположена в районе Юйчжун на впечатляющей глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам. Интерьер станции был создан в серых, элегантных цветах. Во время возведения станции рабочим нужно было 38 минут, чтобы подняться наверх из нижней части станции.
Сейчас пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до платформы. Из-за резкого изменения давления у пассажиров могут закладывать уши. Однако пассажиры могут спуститься к платформе на лифте, это займет всего 53 секунды.
Благодаря уникальному дизайну станция Hongyancun стала туристической достопримечательностью и поражает путешественников из многих уголков мира.
@fischfs
📍Станция Hongyancun, Чунцин, Китай. Построенная только в прошлом году, платформа находится на 116 м под землей и требует 7 эскалаторов, чтобы добраться до станции (+1 для самой платформы). #china #chinatiktok #chongqing #chongqingcity #中国 #重庆 #metro♬ оригинальный звук - brendan
Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.
Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.
Читайте Новини.LIVE!