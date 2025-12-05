Самый красивый зимний маршрут на поезде через Альпы (фото)

Поезд Bernina Express в Альпах. Фото: tripadvisor.com

Скоро наступают зимние праздники и многие путешественники в поисках новых приключений. В Европе есть уникальный железнодорожный маршрут, который открывает невероятные виды на Альпы. Восьмичасовой рейс на поезде Bernina Express из Кура (Швейцария) в Тирано (Италия) — это не просто путешествие, это подвижная достопримечательность Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом пишет Travel and tour world.

Рейс Bernina Express

Маршрут впечатляет в июле, но в январе он становится просто невероятным. Контраст вишнево-красного цвета поезда на фоне монохромной альпийской зимы создает визуальную поэзию, о которой мечтают фотографы.

Когда поезд поднимается на перевал Бернина, который расположен на высоте более 2 километров над уровнем моря — пассажиры погружаются в зимнюю сказку. Машинист открывает панорамные окна, которые открывают уникальные виды на горы и снежные поля, сверкающие под зимним солнцем. Зимой "Белое озеро" замерзает, а виадуки выглядят как каменные мосты, плавающие в облаках.

