Україна
Главная Транспорт Две страны Персидского залива построят скоростную железную дорогу

Две страны Персидского залива построят скоростную железную дорогу

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 18:33
Саудовская Аравия и Катар строят высокоскоростную железную дорогу — что известно
Проект новой железной дороги. Фото: Saudi Arabia's Transport &amp; Logistics Services Minister

Саудовская Аравия и Катар запустили проект строительства высокоскоростной электрической железной дороги. Эта новаторская инициатива соединит столицы стран Эр-Рияд и Доху, сократив дорогу между ними до двух часов. Новая железная дорога в разы улучшит жизнь путешественникам.

Об этом пишет connectingtravel.com.

Читайте также:

Новая железная дорога между Саудовской Аравией и Катаром

Отмечается, что этот новый амбициозный проект протянется на 785 километров, соединив будущий международный аэропорт имени короля Салмана в Эр-Рияде с международным аэропортом Хамад в Дохе. Новая железнодорожная линия значительно сократит время в пути между Эр-Риядом и Дохой и облегчит жизнь путешественникам.

Поезда, которые будут курсировать этой железнодорожной линией, будут развивать скорость до более 300 километров в час и будут останавливаться в таких ключевых городах Саудовской Аравии, как Аль-Хофуфи и Даммами.

Ожидается, что новая железная дорога будет перевозить в год примерно 10 миллионов пассажиров. Кроме того, проект создаст около 30 000 рабочих мест в Саудовской Аравии и Катаре, что будет способствовать росту занятости и дальнейшей интеграции экономик двух стран.

Завершение строительства высокоскоростной железнодорожной линии Саудовская Аравия — Катар запланировано на ближайшие шесть лет. Это еще больше ускорит интеграцию транспортной системы стран Персидского залива.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение следующих 10 лет аэропорт Амстердама Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для более крупных самолетов.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
