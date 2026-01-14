Видео
Туристка рассказала, как ездить поездами RegioJet с комфортом

Дата публикации 14 января 2026 15:07
Путешествие с RegioJet — туристка рассказала, как путешествовать без проблем
Поезд RegioJet. Фото: regiojet.ua

Чешский частный железнодорожный оператор RegioJet открывает легкий доступ в Германию. Так, рейсы из Польши в Дрезден занимают в среднем 2 часа. Однако многие украинцы пишут негативные отзывы о путешествиях этими поездами.

О том, что стоит учесть во время поездки ночным поездом RegioJet Прага — Перемышль, рассказала опытная путешественница kuda_dalshe_ua в Instagram.

Как комфортно путешествовать поездами Regiojet

Путешественница рассказала, что рейсы Regiojet работают в связке с Укрзализныцей.

"Если Regiojet или Укрзализныця опаздывают, они ждут пассажиров - в адекватных рамках. Максимум который поезда ждали друг друга — около 7 часов", — поделилась туристка.

Она также посоветовала покупать билеты Прага-Перемышль на RegioJet, отдельно от Перемышля по Украине на Укрзализныце, ведь может сложиться ситуация, что один из билетов может не поступить на почту.

Туристка рассказала, что в том случае, если вы едете компанией, лучше сразу бронировать целое купе. В частности, четыре места в купе будут стоить 73 евро, а одно — 30 евро. Кроме того, незадолго до отправления поезда остаются пустые купе и если приобрести место — будете ехать одни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путешественница порекомендовала смотреть за вещами, а также самому просить у проводника ужин — он никогда вам не предложит еду. На закуски и напитки также установлены доступные цены.

Туристка предупредила, что в поездах RegioJet довольно твердые матрасы — однако можно себе подстелить несколько матрасов и одеял.

Ранее мы рассказывали, что European Sleeper запускает новый ночной железнодорожный рейс через 5 популярных стран Европы. Билеты поступят в продажу уже в январе-феврале 2026 года.

Также мы писали, что польский перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов, которые будут способны развивать скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
