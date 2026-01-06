5 необычных железнодорожных маршрутов в мире — перечень и фото

5 необычных железных дорог, которые поразят каждого
Путешествие поездом можно стать не просто маршрутом из точки А в точку Б, а настоящим приключением. В мире существует много уникальных железнодорожных дорог, которые стоит увидеть каждому.
Новини.LIVE подробнее о них расскажет.
Бамбуковые поезда в Камбодже
Камбоджийский "норри" (поезд — Ред.) состоит только из деревянной рамы, бамбуковых рельсов и переделанных колес от танка. Конструкция движется с помощью небольшого двигателя. Такие импровизированные транспортные средства, которые сейчас используются исключительно для туристов, курсируют по заброшенным путям французской колониальной эпохи вблизи Баттамбанга.
Швебебан (подвесная железная дорога — Ред.) в Германии
Швебебан — это поезда, которые курсируют по монорельсовому пути над землей. Несмотря на свой футуристический вид, эта железная дорога была построена в 1901 году, что делает ее старейшей в мире электрической подвесной железной дорогой с подвесными вагонами.
Наиболее удивительным является не только ее внешний вид, но и практичность — она остается основной системой общественного транспорта Вупперталя, которая ежегодно перевозит 25 миллионов пассажиров.
Моканица (железная дорога долины Васер) в Румынии
Она пролегает вглубь отдаленных Карпатских гор. По железной дороге курсирует один из последних действующих узкоколейных паровозов, которые используются для лесозаготовки в Европе. Лесорубы пользуются путями и перевозят древесину вместе с туристами.
Паровые локомотивы, работающие на дровах, пробираются сквозь густые леса, речные долины и по вручную построенным деревянным мостам, проезжая мимо отдаленных деревень и поселений пастухов. Такое путешествие дает возможность окунуться в сельскую жизнь Румынии.
Экспресс "Лхаса" (железная дорога Цинхай — Тибет) в Китае
Экспресс "Лхаса" перевозит пассажиров через самую высокую железнодорожную станцию в мире — станцию Танггула, расположенную на отдаленном Тибетском плато на высоте 5068 метров над уровнем моря.
Вагоны поезда обогащены кислородом и оборудованы индивидуальными кислородными розетками для пассажиров, испытывающих симптомы горной болезни.
Поезд с горячими источниками Toreiyu Tsubasa в Японии
Японская любовь к горячим источникам и инновационный дизайн поездов соединились в поезде Toreiyu Tsubasa, который курсирует по линии Yamagata Shinkansen.
Специально разработанные вагоны позволяют путешественникам снять обувь, погрузить ноги в горячую воду и наслаждаться видами сельской местности.
