5 необычных железнодорожных маршрутов в мире — перечень и фото

Железная дорога Моканица в Румынии. Фото: freepik.com

Путешествие поездом можно стать не просто маршрутом из точки А в точку Б, а настоящим приключением. В мире существует много уникальных железнодорожных дорог, которые стоит увидеть каждому.

Новини.LIVE подробнее о них расскажет.

Реклама

Читайте также:

Бамбуковые поезда в Камбодже

Камбоджийский "норри" (поезд — Ред.) состоит только из деревянной рамы, бамбуковых рельсов и переделанных колес от танка. Конструкция движется с помощью небольшого двигателя. Такие импровизированные транспортные средства, которые сейчас используются исключительно для туристов, курсируют по заброшенным путям французской колониальной эпохи вблизи Баттамбанга.

Швебебан (подвесная железная дорога — Ред.) в Германии

Швебебан — это поезда, которые курсируют по монорельсовому пути над землей. Несмотря на свой футуристический вид, эта железная дорога была построена в 1901 году, что делает ее старейшей в мире электрической подвесной железной дорогой с подвесными вагонами.

Наиболее удивительным является не только ее внешний вид, но и практичность — она остается основной системой общественного транспорта Вупперталя, которая ежегодно перевозит 25 миллионов пассажиров.

Моканица (железная дорога долины Васер) в Румынии

Она пролегает вглубь отдаленных Карпатских гор. По железной дороге курсирует один из последних действующих узкоколейных паровозов, которые используются для лесозаготовки в Европе. Лесорубы пользуются путями и перевозят древесину вместе с туристами.

Паровые локомотивы, работающие на дровах, пробираются сквозь густые леса, речные долины и по вручную построенным деревянным мостам, проезжая мимо отдаленных деревень и поселений пастухов. Такое путешествие дает возможность окунуться в сельскую жизнь Румынии.

Экспресс "Лхаса" (железная дорога Цинхай — Тибет) в Китае

Экспресс "Лхаса" перевозит пассажиров через самую высокую железнодорожную станцию в мире — станцию Танггула, расположенную на отдаленном Тибетском плато на высоте 5068 метров над уровнем моря.

Вагоны поезда обогащены кислородом и оборудованы индивидуальными кислородными розетками для пассажиров, испытывающих симптомы горной болезни.

Железная дорога Цинхай-Тибет. Фото: experiencetibet.org

Поезд с горячими источниками Toreiyu Tsubasa в Японии

Японская любовь к горячим источникам и инновационный дизайн поездов соединились в поезде Toreiyu Tsubasa, который курсирует по линии Yamagata Shinkansen.

Специально разработанные вагоны позволяют путешественникам снять обувь, погрузить ноги в горячую воду и наслаждаться видами сельской местности.

Поезд с горячими источниками в Японии. Фото: japanrailclub.com

Ранее мы рассказывали, что в Египте вскоре запустят обновленные высокоскоростные поезда, представлены компанией Siemens Mobility.

Также мы писали, что компания Grupa Azoty KOLTAR заключила соглашение о сотрудничестве с Укрзализныцей. Перевозчик получил разрешение на работу на пограничных переходах Ягодин — Дорогуск и Медика — Мостиська.