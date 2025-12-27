Как выглядит самый большой круизный лайнер в мире (фото)

Круизный лайнер Icon of the Seas. Фото: royalcaribbean.com

Самый большой круизный лайнер в мире на сегодняшний день — это настоящий плавучий город. Вес Icon of the Seas составляет 248 663 тонны, а длина от носа до кормы — 365 метров.

Об этом пишет Euronews.

Реклама

Читайте также:

Самый большой круизный лайнер мира

Icon of the Seas компании Royal Caribbean — это гигантский круизный лайнер, вмещающий 7 600 пассажиров и имеющий самый большой в мире морской аквапарк под названием Thrill Island.

Он оснащен шестью огромными горками, среди которых Frightening Bolt, Pressure Drop, Storm Chasers, Hurricane Hunter и Storm Surge. Этот гигант был спущен на воду только в прошлом году.

Кроме аквапарка на судне есть симулятор серфинга FlowRider, смотровая площадка Crown's Edge, скалолазная стена, каток Absolute Zero, полноценная спортивная площадка, мини поле для гольфа, аквазона, где проводят шоу, и несколько бассейнов.

Для тех, кто не любит вечеринки, на лайнере есть солярий, казино, бескрайний бассейн Cloud 17, джакузи и развлекательные заведения, где проходят живые выступления.

Цены на круизы на самом большом лайнере мира стартуют от 1 400 долларов за одного человека в сутки.

Ранее мы писали, что для въезда в Европу вместе с вашим любимцем нужно выполнить ряд ветеринарных манипуляций и оформить необходимые документы.

Также мы писали об актуальных правилах пересечения границы Украина-Словакия, а также график работы автомобильных пунктов пропуска.