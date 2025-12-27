Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Плавучий город — как выглядит самый большой круизный лайнер мира

Плавучий город — как выглядит самый большой круизный лайнер мира

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 10:12
Как выглядит самый большой круизный лайнер в мире (фото)
Круизный лайнер Icon of the Seas. Фото: royalcaribbean.com

Самый большой круизный лайнер в мире на сегодняшний день — это настоящий плавучий город. Вес Icon of the Seas составляет 248 663 тонны, а длина от носа до кормы — 365 метров.

Об этом пишет Euronews.

Реклама
Читайте также:

Самый большой круизный лайнер мира

Icon of the Seas компании Royal Caribbean — это гигантский круизный лайнер, вмещающий 7 600 пассажиров и имеющий самый большой в мире морской аквапарк под названием Thrill Island.

Он оснащен шестью огромными горками, среди которых Frightening Bolt, Pressure Drop, Storm Chasers, Hurricane Hunter и Storm Surge. Этот гигант был спущен на воду только в прошлом году.

Кроме аквапарка на судне есть симулятор серфинга FlowRider, смотровая площадка Crown's Edge, скалолазная стена, каток Absolute Zero, полноценная спортивная площадка, мини поле для гольфа, аквазона, где проводят шоу, и несколько бассейнов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для тех, кто не любит вечеринки, на лайнере есть солярий, казино, бескрайний бассейн Cloud 17, джакузи и развлекательные заведения, где проходят живые выступления.

Цены на круизы на самом большом лайнере мира стартуют от 1 400 долларов за одного человека в сутки.

Ранее мы писали, что для въезда в Европу вместе с вашим любимцем нужно выполнить ряд ветеринарных манипуляций и оформить необходимые документы.

Также мы писали об актуальных правилах пересечения границы Украина-Словакия, а также график работы автомобильных пунктов пропуска.

океан транспорт отпуск развлечение море
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации