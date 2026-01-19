Видео
Україна
Видео

Такси и техосмотр — готовятся изменения для транспорта в Украине

Такси и техосмотр — готовятся изменения для транспорта в Украине

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 17:15
Минразвития готовит большие изменения для автотранспорта в 2026 году — детали
Автомобили на границе. Фото: ГПСУ

В сфере транспорта в Украине готовятся серьезные изменения. Министерство развития общин и территорий обнародовало перечень законодательных инициатив, которые планируют провести уже в 2026 году.

Речь идет о новых правилах для перевозчиков, цифровизации процессов и постепенном приближении украинских норм к стандартам ЕС, пишет Минразвития.

Что планируют изменить

В министерстве объясняют, что часть законопроектов уже зарегистрирована в парламенте, другие еще дорабатывают вместе с профильными комитетами Верховной Рады.

Главной целью нововведений стали безопасность, прозрачность и уменьшение бюрократии для бизнеса и общин.

Общественно важные перевозки

Один из законопроектов касается маршрутов, которые неинтересны перевозчикам с экономической точки зрения, но жизненно нужны людям.

Согласно идее министерства, местные громады смогут официально заказывать такие перевозки и оплачивать их из бюджета, чтобы обеспечить транспортное сообщение даже в отдаленных населенных пунктах.

Новые правила для иностранцев и границы

Минразвития также хочет усилить ответственность для иностранных перевозчиков, которые нарушают правила каботажных перевозок в Украине.

Кроме того, в 2026 году планируют закрепить на законодательном уровне систему еЧерга для пересечения границы автотранспортом. Сейчас она работает как эксперимент, но должна стать постоянной.

Изменения для такси и техосмотр

Отдельно готовят реформу рынка такси. Ее задача — легализовать работу водителей, установить единые требования к безопасности и постепенно вывести отрасль из тени.

Что касается технического контроля транспорта, то планируется упрощение процедуры для авто с пробегом во время первой регистрации и постепенное ввдение обязательного техосмотра для всех типов транспорта, минимизировав коррупционные риски.

Ранее мы сообщали, какая бумага теперь обязательна для украинских водителей на границе с Молдовой. Также мы писали, кого из украинцев могут не впустить в Польшу.

граница транспорт такси автомобиль очереди на границе
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
