Україна
Главная Транспорт Польские фермеры заблокируют границу — где будут очереди

Дата публикации 21 января 2026 17:25
Очереди на границе — фермеры Польши анонсировали новый протест
Пограничник на КПП. Иллюстративное фото: ГПСУ

Польские фермеры собираются начать забастовку на границе с Украиной в пятницу, 23 января. Вследствие этого движение в пунктах пропуска усложнится.

Фермеры собираются бастовать перед пунктом пропуска "Долгобичув — Угринов", сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Читайте также:

Когда начнется блокирование дороги

Ожидается, что блокирование автодороги, ведущей к пункту пропуска с польской стороны, продлится с 11:00 до 15:30 23 января по польскому времени, то есть с 10:00 до 14:30 по киевскому времени.

В то же время, таможенники отмечают, что польские фермеры анонсировали свою акцию протеста на весь день 23 января.

"Просьба учитывать эти обстоятельства и для пересечения границы выбирать альтернативные пункты пропуска", — говорится в сообщении ГТСУ.

Напомним, что 18 января на украинско-польской границе возникли серьезные трудности из-за технического сбоя в базе данных польской таможенной службы.

Также мы рассказывали, что в сфере транспорта в Украине готовятся серьезные изменения. Министерство развития общин и территорий обнародовало перечень законодательных инициатив, которые планируют провести уже в 2026 году.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
