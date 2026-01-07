Бернина Экспресс в Швейцарии — чем поражает пассажиров

Видео
Бернина Экспресс — чем уникален самый известный поезд Швейцарии

Бернина Экспресс — чем уникален самый известный поезд Швейцарии

Дата публикации 7 января 2026 18:27
Поезд Бернина Экспресс.

Швейцария славится множеством замечательных железнодорожных маршрутов, но поезд Бернина Экспресс выделяется среди них. Его можно считать "самым медленным экспрессом в мире", но пусть это вас не отпугивает — маршрут пролегает через одни из самых удивительных пейзажей Европы, особенно в зимний период.

Чем уникален Бернина Экспресс

Бернина Экспресс железнодорожной компании Rhaetian Railway является одним из самых зрелищных поездов в мире. Этот живописный маршрут пролегает между Куром или Давосом/Санкт-Морицом в Швейцарии и Тирано в Италии через перевал Бернина.

Железнодорожный рейс длиной 155 км простирается вдоль потрясающих пейзажей ледяных гор и солнечных итальянских пейзажей. Поезд проезжает 55 тоннелей и пересекает 196 мостов. Бернина Экспресс курсирует круглый год, а в пиковые летние месяцы количество рейсов увеличивается.

Маршрут входит в состав Рейтской железной дороги, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рейс Бернина Экспресс пролегает через виадук Ландвассер — высокий мост, простирающийся над глубоким ущельем и вызывающий удивление даже у самых смелых пассажиров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классический маршрут пролегает через круговой виадук Брузио, а также виадук Ландвассер, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, откуда открываются незабываемые виды на Швейцарские Альпы.

Ранее мы рассказывали, что в Прибалтике запустили долгожданный экспресс-поезд, соединивший Тарту (Эстония) и Ригу (Латвия).

Также мы писали о необычных железных дорогах мира. Они превратят ваш маршрут из точки А в точку Б в настоящее приключение.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
