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Главная Транспорт В Амстердам за 24 евро: Vueling объявил о новой распродаже

В Амстердам за 24 евро: Vueling объявил о новой распродаже

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Дата публикации 20 августа 2026 18:33
Vueling запустил распродажу: доступные рейсы и цены на билеты
Самолет Vueling. Фото: İGA İstanbul Airport/Facebook

Испанская бюджетная авиакомпания Vueling порадовала пассажиров новыми скидками. Лоукостер снизил цены на авиарейсы во многие города Европы. Путешественники получили возможность сэкономить на осеннем и зимнем отпуске.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Dovkola Media.

Новая распродажа Vueling

Приобрести акционные билеты Vueling пассажиры могут до 23 августа 2026 года. Они действительны на осенние и зимние рейсы в период с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года.

Доступные пассажирам акционные рейсы (цена билета в одну сторону):

  • Берлин – Барселона – 28 евро;
  • Брюссель – Аликанте – 32 евро;
  • Лиссабон – Бильбао – 25 евро;
  • Малага – Амстердам – 24 евро;
  • Париж – Валенсия – 36 евро.

Посадочные талоны можно приобрести на официальном сайте авиакомпании или через мобильное приложение Vueling.

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Стоит помнить, что в акционную стоимость билетов входит только перелет и ручная кладь. Каждый пассажир Vueling может без доплаты взять с собой в самолет одну небольшую сумку или рюкзак размером до 40×30×20 см. Ручная кладь должна помещаться под передним сиденьем.

За дополнительный багаж, питание и выбор места пассажирам придется доплачивать.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, какую косметику не стоит брать с собой в самолет. В частности, в некоторых аэропортах пассажиров обязывают переливать жидкости в емкости объемом до 100 мл, общим объемом до 1 л. За нарушение этих правил пограничники могут даже выбросить ваши любимые лосьоны и кремы для загара.

Новости.LIVE также сообщали, что SkyUp обновил летнее расписание рейсов на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер упростил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинева. Путешественникам не придется снимать жилье в Молдове.

авиарейсы путешествие самолеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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