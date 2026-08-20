Vueling запустил распродажу: доступные рейсы и цены на билеты

Самолет Vueling. Фото: İGA İstanbul Airport/Facebook

Испанская бюджетная авиакомпания Vueling порадовала пассажиров новыми скидками. Лоукостер снизил цены на авиарейсы во многие города Европы. Путешественники получили возможность сэкономить на осеннем и зимнем отпуске.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Dovkola Media.

Новая распродажа Vueling

Приобрести акционные билеты Vueling пассажиры могут до 23 августа 2026 года. Они действительны на осенние и зимние рейсы в период с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года.

Доступные пассажирам акционные рейсы (цена билета в одну сторону):

Берлин – Барселона – 28 евро;

Брюссель – Аликанте – 32 евро;

Лиссабон – Бильбао – 25 евро;

Малага – Амстердам – 24 евро;

Париж – Валенсия – 36 евро.

Посадочные талоны можно приобрести на официальном сайте авиакомпании или через мобильное приложение Vueling.

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Стоит помнить, что в акционную стоимость билетов входит только перелет и ручная кладь. Каждый пассажир Vueling может без доплаты взять с собой в самолет одну небольшую сумку или рюкзак размером до 40×30×20 см. Ручная кладь должна помещаться под передним сиденьем.

За дополнительный багаж, питание и выбор места пассажирам придется доплачивать.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, какую косметику не стоит брать с собой в самолет. В частности, в некоторых аэропортах пассажиров обязывают переливать жидкости в емкости объемом до 100 мл, общим объемом до 1 л. За нарушение этих правил пограничники могут даже выбросить ваши любимые лосьоны и кремы для загара.

Новости.LIVE также сообщали, что SkyUp обновил летнее расписание рейсов на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер упростил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинева. Путешественникам не придется снимать жилье в Молдове.