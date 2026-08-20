Vueling запустив розпродаж: доступні рейси та ціни на квитки

Літак Vueling. Фото: İGA İstanbul Airport/Facebook

Іспанська бюджетна авіакомпанія Vueling побалувала пасажирів новими знижками. Лоукостер знизив ціни на авіарейси до багатьох міст Європи. Мандрівники отримали можливість заощадити на осінній та зимовій відпустці.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Новий розпродаж Vueling

Придбати акційні квитки Vueling пасажири можуть до 23 серпня 2026 року. Вони діють на осінні та зимові рейси у період з 1 жовтня 2026 року до 31 січня 2027 року.

Доступні пасажирам акційні рейси (ціна на квиток в один бік):

Берлін – Барселона – 28 євро;

Брюссель – Аліканте – 32 євро;

Лісабон – Більбао – 25 євро;

Малага – Амстердам – 24 євро;

Париж – Валенсія – 36 євро.

Посадкові талони можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії або через мобільний застосунок Vueling.

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Варто пам'ятати, що у акційну вартість квитків входить лише політ та ручна поклажа. Кожен пасажир Vueling може без доплат взяти із собою в літак одну невелику сумку або рюкзак розміром до 40×30×20 см. Ручна поклажа має поміщатися під переднім сидінням.

За додатковий багаж, харчування та вибір місця пасажирам доведеться доплачувати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали, яку косметику не варто брати із собою в літак. Зокрема, в частині аеропортів пасажирів зобов'язують перекладати рідини в ємності до 100 мл, із загальним обʼємом до 1л. Через порушення цих правил прикордонники можуть навіть викинути ваші улюблені лосьйони та креми для засмаги.

Новини.LIVE також повідомляли, що SkyUp оновив літній графік польотів на 2027 рік. Компанія додала 26 напрямків у 11 країнах. Лоукостер полегшив поїздку українцям та встановив зручний час вильоту з аеропорту Кишинева. Мандрівникам не доведеться винаймати житло в Молдові.