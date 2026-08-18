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Главная Транспорт Удобное время для украинцев: SkyUp анонсировал новый график

Удобное время для украинцев: SkyUp анонсировал новый график

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 10:32
SkyUp обновил расписание на лето 2027 года: доступные рейсы из Молдовы
Самолет SkyUp. Фото: SkyUp

Бюджетная украинская авиакомпания SkyUp обновила расписание рейсов на лето 2027 года. Лоукостер добавил 26 направлений в 11 странах. Новое расписание ориентировано на украинцев — время вылета из аэропорта Кишинева максимально удобно, и пассажирам не придется снимать жилье в Молдове.

Об этом говорится на официальном сайте SkyUp, передает Новини.LIVE.

Летнее расписание SkyUp

В авиакомпании сообщили, что в летнем сезоне 2027 года впервые появятся рейсы в Австрию и Хорватию. В расписании также увеличилось количество доступных маршрутов в Грецию, Италию, Германию, Францию и Чехию.

  • Австрия: Кишинев – Вена (VIE);
  • Франция: Кишинев – Париж, Шарль-де-Голль (CDG);
  • Чехия: Кишинев – Прага (PRG);
  • Италия: Кишинев – Милан-Бергамо (BGY);
  • Германия: Кишинев – Дюссельдорф (DUS);
  • Германия: Кишинев – Нюрнберг (NUE);
  • Хорватия: Кишинев – Пула (PUY);
  • Хорватия: Кишинев – Сплит (SPU);
  • Греция: Кишинев – Родос (RHO);
  • Грузия: Кишинев – Батуми (BUS);
  • Грузия: Кишинев – Тбилиси (TBS).

В SkyUp подчеркнули, что на многих направлениях предусмотрено удобное время вылета, что позволяет украинцам добраться до Кишинева без дополнительных расходов на ночлег.

Авиаперевозчик также обновил сервисы, чтобы пассажиры получали больше комфорта и качественного обслуживания.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую сумку без доплат можно взять с собой в самолет SkyUp в 2026 году. Ее стоимость включена в стоимость билета и зависит от выбранного тарифа. Пассажиры без доплат по тарифу Just Fly могут взять с собой небольшую ручную кладь размером до 40х30х20 см и весом до 9 кг.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

авиарейсы Молдова самолет
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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