Отмененный или перенесенный авиарейс: случаи, когда пассажир может рассчитывать на денежную компенсацию

Пассажиры ждут свой рейс в аэропорту. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Наиболее неприятная история, если ваш отпуск начинается с переноса или отмены авиарейса. В такой ситуации большинство авиакомпаний предлагает ваучер на бесплатное проживание в отеле или другие бонусы в аэропорту. Однако мало кто знает, что в некоторых случаях путешественникам должны выплатить денежную компенсацию.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на постановление ЕС N 261/2004.

Компенсации за отмененный или перенесенный авиарейс

Пассажир может рассчитывать на денежную выплату далеко не во всех случаях, однако шансы повышаются, если рейс:

был задержан не менее чем на 3 часа;

был отменен по вине авиакомпании;

был задержан более чем на 3 часа и вы из-за этого не успели на свой стыковочный рейс;

вас не пустили в самолет из-за овербукинга (вам не хватило мест в самолете из-за того, что авиакомпания продала большее количество билетов).

В соответствии с законодательством пассажир может обратиться за соответствующей компенсацией в течение 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы.

Сумма компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета. Примерную сумму можно вычислить с помощью специального калькулятора.

Помните, что денежная сумма это дополнительный способ компенсации. Авиакомпании должны обеспечить вас проживанием, трансфером, питанием и предоставить возможность сделать 2 бесплатных звонка.

Когда не стоит рассчитывать на денежную компенсацию

Пассажиру не стоит надеяться на компенсацию, если рейсы были отменены или перенесены в связи sp неблагоприятными погодными условиями, забастовкой авиаперсонала или другими форс-мажорными обстоятельствами.

Авиакомпания также не должна платить деньги, если предупредила пассажиров об отмененном рейсе за 14 дней до запланированного вылета.

