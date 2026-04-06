Отмена авиарейсов: в каких случаях можно получить компенсацию

Отмена авиарейсов: в каких случаях можно получить компенсацию

Дата публикации 6 апреля 2026 10:29
Отмененный или перенесенный авиарейс: случаи, когда пассажир может рассчитывать на денежную компенсацию
Пассажиры ждут свой рейс в аэропорту. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Наиболее неприятная история, если ваш отпуск начинается с переноса или отмены авиарейса. В такой ситуации большинство авиакомпаний предлагает ваучер на бесплатное проживание в отеле или другие бонусы в аэропорту. Однако мало кто знает, что в некоторых случаях путешественникам должны выплатить денежную компенсацию.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на постановление ЕС N 261/2004.

Компенсации за отмененный или перенесенный авиарейс

Пассажир может рассчитывать на денежную выплату далеко не во всех случаях, однако шансы повышаются, если рейс:

  • был задержан не менее чем на 3 часа;
  • был отменен по вине авиакомпании;
  • был задержан более чем на 3 часа и вы из-за этого не успели на свой стыковочный рейс;
  • вас не пустили в самолет из-за овербукинга (вам не хватило мест в самолете из-за того, что авиакомпания продала большее количество билетов).

В соответствии с законодательством пассажир может обратиться за соответствующей компенсацией в течение 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы.

Сумма компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета. Примерную сумму можно вычислить с помощью специального калькулятора.

Читайте также:

Помните, что денежная сумма это дополнительный способ компенсации. Авиакомпании должны обеспечить вас проживанием, трансфером, питанием и предоставить возможность сделать 2 бесплатных звонка.

Когда не стоит рассчитывать на денежную компенсацию

Пассажиру не стоит надеяться на компенсацию, если рейсы были отменены или перенесены в связи sp неблагоприятными погодными условиями, забастовкой авиаперсонала или другими форс-мажорными обстоятельствами.

Авиакомпания также не должна платить деньги, если предупредила пассажиров об отмененном рейсе за 14 дней до запланированного вылета.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему выгодно приобретенный билет в аэропорту может подорожать втрое. В частности, пассажирам часто приходится переплачивать из-за превышения размеров ручной клади и регистрации багажа непосредственно в аэропорту. Чтобы избежать лишних расходов — стоит проверять актуальные правила авиакомпаний перед сборами в отпуск.

Также Новини.LIVE писали, итальянская компания ITA Airways разрешила пассажирам путешествовать вместе со своими собаками. Для путешественников с собаками будут отведены отдельные места в самолете, количество которых будет ограничено. Кроме того, владельцам четвероногих надо иметь при себе паспорт животного, действующий в ЕС или ветеринарный сертификат.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
