Кошка в самолете. Фото: Air Transport Animal

Немало украинцев начинают свое путешествие из аэропортов Польши. Многие летают с домашними питомцами. Но даже если пассажир нашел дешевые билеты и подготовил все документы, его собаку или кота могут не пустить на борт. У каждой авиакомпании свои правила, а некоторые перевозчики вообще отказываются перевозить животных. Известно, как спланировать перелет вместе с пушистиком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Aeroporty24.

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Какую авиакомпанию выбрать

Два популярных среди украинцев лоукоста — Wizz Air и Ryanair — не перевозят домашних животных. Ни в салоне самолета, ни в багажном отсеке. Исключение делают только для собак-поводырей на определенных маршрутах.

Зато перевозку животных разрешают следующие авиакомпании:

LOT Polish Airlines. В салон можно взять собаку, кошку или хорька весом до 8 килограммов вместе с переноской. Более крупных животных перевозят в багажном отсеке, если это позволяют условия рейса.

В салон можно взять собаку, кошку или хорька весом до 8 килограммов вместе с переноской. Более крупных животных перевозят в багажном отсеке, если это позволяют условия рейса. Lufthansa. Разрешает перевозить в салоне собак и кошек весом до 8 килограммов вместе с переноской. Животных покрупнее тоже можно оформить для перевозки в багажном отсеке.

Разрешает перевозить в салоне собак и кошек весом до 8 килограммов вместе с переноской. Животных покрупнее тоже можно оформить для перевозки в багажном отсеке. Air Dolomiti. Действуют аналогичные правила: в салоне можно перевозить кошек и собак весом до 8 килограммов вместе с переноской. Также предусмотрена перевозка животных в багажном отсеке.

Стоимость такой услуги зависит от маршрута. LOT и Lufthansa сообщают точную сумму при бронировании.

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Какие ограничения действуют

Даже если авиакомпания разрешает перевозить домашних питомцев, необходимо учитывать размеры переноски. Например, в LOT они зависят от типа самолета:

Boeing 787, 777 и 737 — до 55 × 40 × 20 сантиметров;

Embraer E70–E95 — до 45 × 30 × 20 сантиметров.

Для перевозки крупных животных в багажном отсеке также действуют ограничения по размерам контейнера. Отдельные правила касаются пород с короткой мордой. LOT не принимает в багажный отсек мопсов, бульдогов, боксеров, персидских и британских кошек и других подобных животных. Они могут лететь только в салоне, если соответствуют установленным ограничениям.

В Lufthansa и Air Dolomiti животное необходимо зарегистрировать не позднее чем за 24 часа до вылета.

Из каких аэропортов Польши удобнее лететь с животным

Выбор зависит не только от города вылета, но и от того, какие авиакомпании там работают. В Катовицах пассажиры с животными могут воспользоваться внутренним рейсом LOT в Варшаву или рейсами сети Lufthansa.

Из Жешува LOT регулярно летает в Варшаву-Шопен. Поэтому для дальнейшего путешествия с животным часто придется делать пересадку.

В Кракове выбор шире. Помимо LOT, оттуда можно улететь рейсами Lufthansa в Франкфурт или Air Dolomiti в Мюнхен.

Какие документы нужны для перелета с животным

Все зависит от того, находится ли животное уже в Евросоюзе или впервые приезжает из Украины. Если у собаки или кошки уже есть паспорт домашнего животного ЕС, для путешествий в пределах Евросоюза требуются микрочип, действующая прививка против бешенства и паспорт.

Для животных, впервые въезжающих из Украины, необходимо подготовить:

микрочип, установленный до вакцинации против бешенства; действующую прививку против бешенства; тест на антитела к бешенству с результатом не менее 0,5 МЕ/мл; международный ветеринарный сертификат.

Кровь для теста берут не ранее чем через 30 дней после вакцинации. После забора крови необходимо подождать не менее 90 дней до въезда в ЕС. Ветеринарный сертификат действителен в течение 10 дней с момента выдачи до прохождения пограничного ветеринарного контроля.

Для собак, направляющихся в Финляндию, Ирландию, Мальту, Северную Ирландию или Норвегию, дополнительно требуется обработка от эхинококка за 24–120 часов до въезда.

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