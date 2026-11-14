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Главная Транспорт Перелет с животным из Польши: какие авиакомпании берут кошек и собак

Перелет с животным из Польши: какие авиакомпании берут кошек и собак

Ua ru
14 ноября 2026 12:12
Перевозка животных самолетом из Польши: какие правила и запреты в 2026 году Air Transport Animal
Кошка в самолете. Фото: Air Transport Animal

Немало украинцев начинают свое путешествие из аэропортов Польши. Многие летают с домашними питомцами. Но даже если пассажир нашел дешевые билеты и подготовил все документы, его собаку или кота могут не пустить на борт. У каждой авиакомпании свои правила, а некоторые перевозчики вообще отказываются перевозить животных. Известно, как спланировать перелет вместе с пушистиком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Aeroporty24.

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Какую авиакомпанию выбрать

Два популярных среди украинцев лоукоста — Wizz Air и Ryanair — не перевозят домашних животных. Ни в салоне самолета, ни в багажном отсеке. Исключение делают только для собак-поводырей на определенных маршрутах.

Зато перевозку животных разрешают следующие авиакомпании:

  • LOT Polish Airlines. В салон можно взять собаку, кошку или хорька весом до 8 килограммов вместе с переноской. Более крупных животных перевозят в багажном отсеке, если это позволяют условия рейса.
  • Lufthansa. Разрешает перевозить в салоне собак и кошек весом до 8 килограммов вместе с переноской. Животных покрупнее тоже можно оформить для перевозки в багажном отсеке.
  • Air Dolomiti. Действуют аналогичные правила: в салоне можно перевозить кошек и собак весом до 8 килограммов вместе с переноской. Также предусмотрена перевозка животных в багажном отсеке.

Стоимость такой услуги зависит от маршрута. LOT и Lufthansa сообщают точную сумму при бронировании.

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Какие ограничения действуют

Даже если авиакомпания разрешает перевозить домашних питомцев, необходимо учитывать размеры переноски. Например, в LOT они зависят от типа самолета:

  • Boeing 787, 777 и 737 — до 55 × 40 × 20 сантиметров;
  • Embraer E70–E95 — до 45 × 30 × 20 сантиметров.

Для перевозки крупных животных в багажном отсеке также действуют ограничения по размерам контейнера. Отдельные правила касаются пород с короткой мордой. LOT не принимает в багажный отсек мопсов, бульдогов, боксеров, персидских и британских кошек и других подобных животных. Они могут лететь только в салоне, если соответствуют установленным ограничениям.

В Lufthansa и Air Dolomiti животное необходимо зарегистрировать не позднее чем за 24 часа до вылета.

Из каких аэропортов Польши удобнее лететь с животным

Выбор зависит не только от города вылета, но и от того, какие авиакомпании там работают. В Катовицах пассажиры с животными могут воспользоваться внутренним рейсом LOT в Варшаву или рейсами сети Lufthansa.

Из Жешува LOT регулярно летает в Варшаву-Шопен. Поэтому для дальнейшего путешествия с животным часто придется делать пересадку.

В Кракове выбор шире. Помимо LOT, оттуда можно улететь рейсами Lufthansa в Франкфурт или Air Dolomiti в Мюнхен.

Какие документы нужны для перелета с животным

Все зависит от того, находится ли животное уже в Евросоюзе или впервые приезжает из Украины. Если у собаки или кошки уже есть паспорт домашнего животного ЕС, для путешествий в пределах Евросоюза требуются микрочип, действующая прививка против бешенства и паспорт.

Для животных, впервые въезжающих из Украины, необходимо подготовить:

  1. микрочип, установленный до вакцинации против бешенства;
  2. действующую прививку против бешенства;
  3. тест на антитела к бешенству с результатом не менее 0,5 МЕ/мл;
  4. международный ветеринарный сертификат.

Кровь для теста берут не ранее чем через 30 дней после вакцинации. После забора крови необходимо подождать не менее 90 дней до въезда в ЕС. Ветеринарный сертификат действителен в течение 10 дней с момента выдачи до прохождения пограничного ветеринарного контроля.

Для собак, направляющихся в Финляндию, Ирландию, Мальту, Северную Ирландию или Норвегию, дополнительно требуется обработка от эхинококка за 24–120 часов до въезда.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему авиакомпании так тщательно проверяют вес и размеры ручной клади. Каждый самолет имеет ограничения по общему весу, а слишком тяжелые сумки могут повлиять на безопасность и задержать посадку. Чемоданы на верхних полках создают риск травм для бортпроводников и могут мешать эвакуации.

Также Новини.LIVE писали об интернете на борту самолетов. EasyJet готовится оснастить большинство своих самолетов Wi-Fi, чтобы пассажиры могли пользоваться интернетом даже во время полета. Установку антенн планируют начать в 2027 году.

Польша самолет авиабилеты животные пассажиры
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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