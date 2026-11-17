Аэропорт Кишинева. Фото: Avia.md

Украинцы, привыкшие приезжать на рейс с большим запасом времени, могут столкнуться с неприятным сюрпризом в аэропорту Кишинева. Даже с билетом на руках пассажиров иногда оставляют ждать прямо на улице перед закрытым входом в терминал. Особенно неудобно это для тех, кому перед вылетом приходится пересекать границу и проводить много часов в пути.

Почему возникают ограничения и что нужно учесть перед поездкой, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Visit Ukraine.

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Почему в аэропорт Кишинева могут не впустить заранее

Аэропорт Кишинева иногда ограничивает вход в терминал, когда пассажиров становится слишком много. В такие периоды людей пропускают постепенно, ориентируясь на время вылета.

Например, в сентябре пассажиры могли попасть внутрь только за три часа до рейса. Тогда даже те, кто приехал за девять часов до вылета, были вынуждены ждать на улице. Причиной ограничений стал большой поток пассажиров, среди которых было немало хасидов, возвращавшихся домой после празднования Рош га-Шана в Умани.

Другой вариант — снять номер в отеле или апартаменты. Но такая ночевка стоит около 100 долларов.

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Ограничения на вход в аэропорт Кишинева действуют не постоянно. Их могут вводить в отдельные дни, когда ожидается особенно много пассажиров.

В каких еще аэропортах Европы могут возникнуть проблемы

Подобные ситуации случаются и в других небольших европейских аэропортах. Например, в аэропорту Подгорицы в Черногории пассажиров пропускали к стойкам регистрации лишь за полтора-два часа до вылета.

Проблема связана с размерами терминалов. В небольших аэропортах часто не хватает мест для ожидания, кафе и других удобств. Когда одновременно прибывают пассажиры нескольких рейсов, свободного пространства быстро становится недостаточно.

Особенно остро это ощущается на популярных туристических направлениях в сезон отпусков. Поэтому администрация может ограничивать доступ в терминал, чтобы избежать чрезмерного скопления людей.

Когда украинцам лучше приезжать в аэропорт

Для украинцев вопрос времени особенно важен. Ведь перед вылетом из Кишинева или другого зарубежного аэропорта приходится преодолевать немалое расстояние, проходить пограничный контроль или делать пересадки. Из-за этого рассчитать время в пути с точностью до минуты практически невозможно.

Для тех, кто отправляется в аэропорт из Украины, есть несколько вариантов:

Приехать накануне. Это потребует дополнительных расходов на ночлег, зато позволит избежать спешки из-за задержек на границе. Для вечернего рейса запланировать прибытие утром. Если дорога пройдет быстро, свободное время можно провести в городе, а не у входа в аэропорт. Заранее проверить ситуацию в терминале. В дни большого пассажиропотока правила допуска могут временно меняться.

Еще один вариант — рассмотреть другой аэропорт. Например, румынская Сучава расположена недалеко от украинской границы и имеет меньший пассажиропоток, чем Кишинев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair изменила правила бесплатной регистрации на рейсы. Теперь пассажиры могут зарегистрироваться онлайн за 72 часа до вылета вместо 24. Если пропустить регистрацию, в аэропорту придется заплатить 55 евро с человека, а за выбор места при бронировании — от 4 до 44 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, как добраться до аэропорта Жешува. Из центра города можно доехать на электричке за 4,30 злотых, а дорога займет около 18 минут. Но пассажирам с утренними рейсами лучше приехать накануне из-за возможных задержек поездов из Украины.