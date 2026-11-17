Аэропорт Кишинёва. Фото: AirportChisinau/Facebook

Украинцы всё чаще летают на курорты через Молдову, а именно через аэропорт Кишинёва. Однако у водителей возникает вопрос, где можно оставить машину на время отпуска. Опытная путешественница сравнила цены на двух парковках возле аэропорта.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пользовательницу larysa.lyashevska в Instagram.

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Где припарковать автомобиль рядом с аэропортом в Кишиневе

Путешественница рассказала, что на парковке MegaPark 7 дней стоянки обойдутся в 2100 грн. Трансфер уже включен в стоимость услуг.

Стоянка на парковке Balkan Parking обойдется водителям примерно в 1300 гривен за неделю, однако есть нюанс.

В частности, трансфер не входит в пакет услуг, и за доставку в аэропорт и обратно путешественникам придётся заплатить ещё примерно 2300 гривен. То есть такой вариант обойдётся даже дороже, чем услуги Balkan Parking.

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Путешественница порекомендовала всегда проверять не только стоимость парковки, но и трансфер.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Таиланде могут ввести выездной сбор для всех пассажиров авиарейсов, который обойдётся украинцам примерно в 1 000 гривен. Его будут взимать при покупке авиабилета. За неуплату предусмотрен штраф в размере 2 000 батов.

Также Новини.LIVE писали, что произойдет на борту самолета, если пассажиры оставят телефоны без режима полета. Сигналы смартфонов иногда создают помехи в аудиосистемах и мешают пилотам слышать диспетчеров. Поэтому во время взлета и посадки лучше выполнять просьбы экипажа и соблюдать правила авиакомпании.