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Главная Транспорт Бесплатная регистрация на рейс в Ryanair: лоукостер предупредил об изменениях и штрафах

Бесплатная регистрация на рейс в Ryanair: лоукостер предупредил об изменениях и штрафах

Ua ru
16 ноября 2026 15:15
Рейс Ryanair: новые правила регистрации на рейс Новини.LIVE
Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Популярный лоукостер Ryanair увеличил время регистрации на рейс. Компания продлила срок регистрации для пассажиров. Часть путешественников будет раньше узнавать, где именно они будут сидеть в самолете.

Об этом пишет avianews.com, передает Новини.LIVE.

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Новые правила регистрации на рейс Ryanair

Пассажиры, которые не хотят доплачивать лоукостеру за бронирование мест, теперь могут пройти онлайн-регистрацию в период от 72 часов до двух часов до вылета. Ранее регистрация открывалась лишь за 24 часа до вылета.

Дополнительное время дает пассажирам большую гибкость. Тем, кто пропустит срок онлайн-регистрации, придется оплатить в аэропорту регистрационный сбор в размере 55 евро с человека.

Пассажиры за отдельную доплату от 4 до 44 евро могут выбрать места в самолете сразу после бронирования билетов, пройти регистрацию и выбрать себе места. Если пассажиров не устраивает место, у них есть время решить, стоит ли платить за другое.

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Новое изменение может побудить больше пассажиров платить за места при бронировании. В частности, для большинства людей смысл оплаты места в Ryanair заключается не в пространстве для ног, а в том, чтобы сидеть рядом с человеком, с которым они путешествуют. По старой системе можно было рискнуть, узнать результат за день до вылета и заплатить только в том случае, если вам не повезло.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что Ryanair может оштрафовать пассажира на сумму 55 евро. Пассажирам необходимо вовремя зарегистрироваться онлайн. В зависимости от того, бронировал ли путешественник места сразу после покупки билетов, предоставляется разное время для подтверждения своего рейса.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

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Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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