Аэропорт имени Ференца Листа. Фото: Wellstandard.hu

Выезд из отеля часто приходится на утро, а вылет домой — на вечер. Впереди еще много часов, которые можно было бы посвятить прогулкам по городу, но таскать за собой тяжелые чемоданы мало кому хочется. Пассажирам Wizz Air, вылетающим из Будапешта, стоит знать об одной полезной услуге. Она позволяет избавиться от хлопот с багажом еще до поездки в аэропорт.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Bag Free HUB.

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Как сдать багаж еще до аэропорта

В венгерской столице работает специальный пункт приема багажа Bag Free HUB. Он расположен в центре города по адресу Kálvin tér, 4.

Здесь можно сдать чемоданы, которые впоследствии доставят в аэропорт и погрузят на борт самолета. Для этого нужно:

предъявить посадочный талон со штрихкодом или QR-кодом;

распечатать багажные бирки;

прикрепить их к чемоданам;

передать вещи сотрудникам пункта.

При необходимости сотрудники помогут разобраться с процедурой.

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Далее можно спокойно гулять по Будапешту, посещать магазины, музеи или сидеть в кафе. А по прибытии в аэропорт — сразу пройти контроль безопасности, минуя очередь на сдачу багажа.

Кто из пассажиров Wizz Air может воспользоваться этой услугой

Есть несколько условий, о которых лучше знать заранее:

вылет должен быть запланирован на период с 12:00 до полуночи;

сдать чемоданы нужно не позднее чем за четыре часа до вылета;

необходимо заранее пройти онлайн-регистрацию на рейс;

багаж должен соответствовать требованиям Wizz Air по весу, размерам и форме.

Сколько стоит доставка багажа в аэропорт Будапешта

За возможность избавиться от чемоданов еще в центре города придется заплатить. Однако тем, кто путешествует с несколькими сумками, услуга обойдется дешевле в расчете на один чемодан.

Цены следующие:

первая единица багажа — 3 500 форинтов;

вторая — 3 000 форинтов;

третья — 2 500 форинтов.

Скидки действуют при условии, что весь багаж оформлен в одном бронировании. То есть за доставку трех чемоданов придется заплатить 9 000 форинтов.

В стоимость уже входят регистрация багажа, установка защитных пломб, хранение вещей и их доставка к самолету. По желанию можно также заказать упаковку багажа. Это будет стоить дополнительно 3 500 форинтов за каждый чемодан.

Безопасно ли оставлять чемоданы за пределами аэропорта

За доставку вещей отвечает официальный партнер аэропорта Будапешта AirportHUB Bag Free HUB. Чемоданы перевозят в специально оборудованном автомобиле с защищенным грузовым отсеком под постоянным наблюдением. В аэропорту багаж проходит необходимые проверки, после чего его загружают в самолет вместе с чемоданами других пассажиров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажиры Wizz Air могут вернуть полную стоимость авиабилетов. Деньги можно получить, если рейс отменили, задержали более чем на пять часов, перенесли на следующий день или не хватило мест из-за овербукинга. Также возврат предусмотрен в случае смерти близкого родственника в течение 30 дней до вылета.

Кроме того, мы писали, сколько вещей пассажиры Wizz Air могут взять в салон самолета без доплаты. Услуга Wizz Priority позволяет добавить к маленькой сумке еще один чемодан на колесах весом до 10 килограммов и быстрее пройти посадку. Ее стоимость лучше проверять при бронировании, ведь она зависит от рейса и времени покупки.