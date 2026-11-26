Аеропорт імені Ференца Ліста. Фото: Wellstandard.hu

Виселення з готелю часто припадає на ранок, а виліт додому — на вечір. Попереду ще багато годин, які можна було б присвятити прогулянкам містом, але тягати за собою важкі валізи мало кому хочеться. Пасажирам Wizz Air, які вилітають із Будапешта, варто знати про одну корисну послугу. Вона дозволяє позбутися клопоту з багажем ще до поїздки в аеропорт.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Bag Free HUB.

Реклама

Як здати багаж ще до аеропорту

В угорській столиці працює спеціальний пункт приймання багажу Bag Free HUB. Він розташований у центрі міста за адресою Kálvin tér, 4.

Тут можна здати валізи, які згодом доставлять до аеропорту та завантажать на борт літака. Для цього потрібно:

показати посадковий талон зі штрихкодом або QR-кодом;

роздрукувати багажні бирки;

прикріпити їх до валіз;

передати речі працівникам пункту.

За потреби співробітники допоможуть розібратися з процедурою.

Читайте також:

Далі можна спокійно гуляти Будапештом, відвідувати магазини, музеї чи сидіти в кафе. А після прибуття до аеропорту — одразу вирушити на перевірку безпеки, оминувши чергу на здачу багажу.

Хто з пасажирів Wizz Air може скористатися послугою

Є кілька умов, про які краще знати заздалегідь:

виліт має бути запланований на період із 12:00 до опівночі;

здати валізи потрібно щонайменше за чотири години до вильоту;

необхідно заздалегідь пройти онлайн-реєстрацію на рейс;

багаж має відповідати вимогам Wizz Air щодо ваги, розмірів та форми.

Скільки коштує доставка багажу до аеропорту Будапешта

За можливість позбутися валіз ще в центрі міста доведеться заплатити. Однак тим, хто подорожує з кількома сумками, послуга обійдеться дешевше в розрахунку на одну валізу.

Ціни такі:

перша одиниця багажу — 3 500 форинтів;

друга — 3 000 форинтів;

третя — 2 500 форинтів.

Знижки діють за умови, що весь багаж оформлений в одному бронюванні. Тобто за доставку трьох валіз доведеться заплатити 9 000 форинтів.

У вартість уже входять реєстрація багажу, встановлення захисних пломб, зберігання речей та їхня доставка до літака. За бажанням можна також замовити пакування багажу. Це коштуватиме додатково 3 500 форинтів за кожну валізу.

Чи безпечно залишати валізи за межами аеропорту

За доставку речей відповідає офіційний партнер аеропорту Будапешта AirportHUB Bag Free HUB. Валізи перевозять у спеціально обладнаному автомобілі із захищеним вантажним відсіком під постійним наглядом. В аеропорту багаж проходить необхідні перевірки, після чого його завантажують у літак разом із валізами інших пасажирів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли пасажири Wizz Air можуть повернути повну вартість авіаквитків. Гроші можна отримати, якщо рейс скасували, затримали більш ніж на п'ять годин, перенесли на наступний день або не вистачило місць через овербукінг. Також повернення передбачене у разі смерті близького родича протягом 30 днів до вильоту.

Також ми писали, скільки речей пасажири Wizz Air можуть взяти в салон літака без доплати. Послуга Wizz Priority дозволяє додати до маленької сумки ще одну валізу на колесах вагою до 10 кілограмів і швидше пройти посадку. Її ціну краще перевіряти під час бронювання, адже вона залежить від рейсу та часу купівлі.