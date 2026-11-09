Услуга Wizz Priority: сколько она стоит и какие возможности предоставляет пассажирам

Самолёт Wizz Air. Фото: pexels.com

Перед авіарейсом важливо ознайомитися з правилами перевезення багажу, щоб не витрачати зайві кошти при посадці на літак. Відомий угорський лоукостер Wizz Air дозволяє без доплат брати з собою на борт лише маленьку сумку, проте пасажир може придбати послугу Wizz Priority та взяти із собою більше речей.

Про це йдеться на офіційному сайті Wizz Air, передає Новини.LIVE.

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Чи варто переплачувати за Wizz Priority

За правилами авіакомпанії, кожен пасажир має право без доплат взяти із собою в літак із собою сумку чи валізу, розміри яких не перевищують 40 x 30 x 20 см, вагою до 10 кг.

Проте мандрівники за окрему плату можуть взяти із собою більше речей. Зокрема, послуга лоукостера Wizz Priority дає можливість забронювати крім стандартної ручної поклажі, пасажир зможе взяти з собою ще одну валізу на колесах, яка не перевищує розміри 55 x 40 x 23 см і важить не більше 10 кг.

Wizz Priority ідеально підійде тим, хто планує невелику відпустку. Зокрема, вартість цієї послуги дуже часто виходить дешевше, ніж реєстрація багажу в аеропорту.

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Проте пасажирам варто врахувати, що купувати Wizz Priority варто під час бронювання квитка, адже пасажири можуть швидко викупити всі вільні місця.

Wizz Priority також дає можливість пасажирам обирати місця в літаку, та швидше проходити посадку на літак. У тих, хто оплатив Wizz Priority — окрема черга біля воріт в аеропорту.

Вартість Wizz Priority варіюється та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири Wizz Air мають можливість заощадити, назбиравши кешбеком собі на квитки на літак. Це можна зробити через додаток Wizz Air. Через застосунок треба шукати необхідні апартаменти чи готель.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.