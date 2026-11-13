Однодневная распродажа: Wizz Air предложил новые скидки на авиабилеты по Европе
Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу для пассажиров, которая продлится до пятницы, 13 ноября. Акция позволит сэкономить на билетах до 13 % от стоимости. Однако путешественникам стоит поторопиться, ведь предложение действует всего сутки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.
Акция от Wizz Air
Лоукостер порадовал пассажиров скидками на рождественские и новогодние праздники. Путешественники могут воспользоваться новой возможностью всего один день, до конца суток 13 ноября.
Акция распространяется на рейсы в период с 23 ноября 2026 года по 31 января 2027 года. Она действует только на билеты в одну сторону.
Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):
- Варшава (WAW) – Пиза (Тоскана) от 19 евро;
- Варшава (WMI) – Пафос от 23 евро;
- Краков – Милан (MXP) от 19 евро;
- Кишинев – Ларнака от 31 евро;
- Будапешт – Венеция (VCE) от 19 евро;
- Братислава – Неаполь от 14 евро;
- Бухарест (OTP) – Мальта от 23 евро.
Предложение лоукостера действует только на индивидуальные бронирования и не распространяется на групповые.
В акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Она должна помещаться под передним сиденьем в самолете. Дополнительный багаж и бронирование мест оплачиваются пассажиром отдельно.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Wizz Air доступна услуга Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.
Ранее Новини.LIVE писали, что Wizz Air оснастит самолеты Starlink. Компания станет единственным лоукостером в Европе, в самолетах которого будет доступен высокоскоростной интернет. На части рейсов пассажиры смогут смотреть фильмы и общаться с близкими онлайн уже в 2027 году.