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Главная Транспорт Однодневная распродажа: Wizz Air предложил новые скидки на авиабилеты по Европе

Однодневная распродажа: Wizz Air предложил новые скидки на авиабилеты по Европе

Ua ru
13 ноября 2026 18:12
Распродажа Wizz Air 13 ноября: доступные направления и цены на билеты Новини.LIVE
Самолет Wizz Air. Фото: Новини.LIVE

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу для пассажиров, которая продлится до пятницы, 13 ноября. Акция позволит сэкономить на билетах до 13 % от стоимости. Однако путешественникам стоит поторопиться, ведь предложение действует всего сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Акция от Wizz Air

Лоукостер порадовал пассажиров скидками на рождественские и новогодние праздники. Путешественники могут воспользоваться новой возможностью всего один день, до конца суток 13 ноября.

Акция распространяется на рейсы в период с 23 ноября 2026 года по 31 января 2027 года. Она действует только на билеты в одну сторону.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

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  • Варшава (WAW) – Пиза (Тоскана) от 19 евро;
  • Варшава (WMI) – Пафос от 23 евро;
  • Краков – Милан (MXP) от 19 евро;
  • Кишинев – Ларнака от 31 евро;
  • Будапешт – Венеция (VCE) от 19 евро;
  • Братислава – Неаполь от 14 евро;
  • Бухарест (OTP) – Мальта от 23 евро.

Предложение лоукостера действует только на индивидуальные бронирования и не распространяется на групповые.

В акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Она должна помещаться под передним сиденьем в самолете. Дополнительный багаж и бронирование мест оплачиваются пассажиром отдельно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Wizz Air доступна услуга Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Ранее Новини.LIVE писали, что Wizz Air оснастит самолеты Starlink. Компания станет единственным лоукостером в Европе, в самолетах которого будет доступен высокоскоростной интернет. На части рейсов пассажиры смогут смотреть фильмы и общаться с близкими онлайн уже в 2027 году.

авиарейсы самолет путешествие Wizz Air билеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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