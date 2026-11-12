Компенсация от Wizz Air: когда можно вернуть полную стоимость билета
Пассажиры Wizz Air могут вернуть деньги за билеты. Все зависит от причины, по которой рейс не состоялся. В некоторых случаях авиакомпания возвращает всю сумму, а иногда часть денег можно потерять. Есть несколько ситуаций, когда пассажир имеет право требовать полного возмещения. Известно, при каких условиях это возможно и куда обращаться за деньгами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Wizz Air.
Когда возвращают всю сумму
Полный возврат стоимости билета возможен, если:
- Авиакомпания отменила рейс. В таком случае пассажир может попросить вернуть деньги за билет.
- Вылет задержали более чем на пять часов. Пассажир может отказаться от такого перелета и оформить возврат денег.
- Рейс перенесли на следующий день. В этом случае также можно обратиться за возвратом стоимости билета.
- На борту не хватило места. Так бывает из-за овербукинга, когда авиакомпания продает больше билетов, чем кресел в самолете.
В случае овербукинга пассажиру могут предложить другой рейс или вернуть деньги. Чтобы решить этот вопрос, нужно обратиться к представителю наземной службы авиакомпании непосредственно в аэропорту.
Сколько вернут в связи со смертью родственника
Есть еще одна ситуация, когда пассажир может получить обратно полную стоимость билета. Если в течение 30 дней до запланированного вылета умер близкий родственник, Wizz Air позволяет оформить возврат денег.
Это правило касается смерти:
- отца или матери;
- мужа или жены;
- брата или сестры;
- бабушки или дедушки;
- ребенка;
- внука или внучки.
Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию с заявлением и приложить копию свидетельства о смерти.
Как вернуть деньги за билет Wizz Air
Подать заявку можно через официальный сайт Wizz Air или обратившись в колл-центр авиакомпании. В зависимости от ситуации деньги могут вернуть на банковскую карту или зачислить на счет пассажира в виде кредитов WIZZ.
Эти кредиты можно использовать для оплаты следующих перелетов. Иногда авиакомпания предлагает дополнительные бонусы, если пассажир выбирает именно такой способ возврата. Если же человек сам передумал лететь, а рейс совершается по расписанию, всю сумму вряд ли вернут.
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