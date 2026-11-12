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Главная Транспорт Компенсация от Wizz Air: когда можно вернуть полную стоимость билета

Компенсация от Wizz Air: когда можно вернуть полную стоимость билета

Ua ru
12 ноября 2026 05:12
Возврат денег за билет Wizz Air: когда пассажиру вернут полную сумму Wizz Air
Самолет на взлетной полосе. Фото: Wizz Air

Пассажиры Wizz Air могут вернуть деньги за билеты. Все зависит от причины, по которой рейс не состоялся. В некоторых случаях авиакомпания возвращает всю сумму, а иногда часть денег можно потерять. Есть несколько ситуаций, когда пассажир имеет право требовать полного возмещения. Известно, при каких условиях это возможно и куда обращаться за деньгами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Wizz Air.

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Когда возвращают всю сумму

Полный возврат стоимости билета возможен, если:

  1. Авиакомпания отменила рейс. В таком случае пассажир может попросить вернуть деньги за билет.
  2. Вылет задержали более чем на пять часов. Пассажир может отказаться от такого перелета и оформить возврат денег.
  3. Рейс перенесли на следующий день. В этом случае также можно обратиться за возвратом стоимости билета.
  4. На борту не хватило места. Так бывает из-за овербукинга, когда авиакомпания продает больше билетов, чем кресел в самолете.

В случае овербукинга пассажиру могут предложить другой рейс или вернуть деньги. Чтобы решить этот вопрос, нужно обратиться к представителю наземной службы авиакомпании непосредственно в аэропорту.

Сколько вернут в связи со смертью родственника

Есть еще одна ситуация, когда пассажир может получить обратно полную стоимость билета. Если в течение 30 дней до запланированного вылета умер близкий родственник, Wizz Air позволяет оформить возврат денег.

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Это правило касается смерти:

  • отца или матери;
  • мужа или жены;
  • брата или сестры;
  • бабушки или дедушки;
  • ребенка;
  • внука или внучки.

Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию с заявлением и приложить копию свидетельства о смерти.

Как вернуть деньги за билет Wizz Air

Подать заявку можно через официальный сайт Wizz Air или обратившись в колл-центр авиакомпании. В зависимости от ситуации деньги могут вернуть на банковскую карту или зачислить на счет пассажира в виде кредитов WIZZ.

Эти кредиты можно использовать для оплаты следующих перелетов. Иногда авиакомпания предлагает дополнительные бонусы, если пассажир выбирает именно такой способ возврата. Если же человек сам передумал лететь, а рейс совершается по расписанию, всю сумму вряд ли вернут.

Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько пассажирских аэропортов работает в Польше и какой из них самый большой. В стране насчитывается 15 гражданских аэропортов, а лидером по пассажиропотоку остается варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена. Он расположен в 8–10 км от центра столицы и обслуживает рейсы во многие города Европы.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ryanair планирует перенести часть рейсов из-за роста аэропортовых сборов. Этой зимой компания сократит 550 тысяч мест на рейсах в Эстонию и Литву, зато добавит перелеты в Латвию. Также авиаперевозчик увеличит количество рейсов в Испанию и Италию.

авиарейсы самолет авиабилеты Wizz Air компенсация
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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