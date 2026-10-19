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Главная Транспорт В УЗ рассказали, останавливают ли поезда во время минуты молчания

В УЗ рассказали, останавливают ли поезда во время минуты молчания

Ua ru
19 октября 2026 17:37
Минута молчания в поездах УЗ и на вокзалах: где проходит трансляция и что нужно знать пассажирам
Пассажиры едут в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Национальный перевозчик Укрзализныця рассказал, как была организована общенациональная минута молчания в память о погибших в результате российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в ответе АО "Украинская железная дорога" на информационный запрос Новини.LIVE.

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Минута молчания на вокзале в Киеве

В УЗ сообщили, что порядок проведения общенациональной минуты молчания определяется Указом Президента Украины от 16 марта 2022 года № 143/2022 "Об общенациональной минуте молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Общенациональная минута молчания объявляется ежедневно в 09:00 на железнодорожных вокзалах, в частности на Центральном железнодорожном вокзале г. Киева, с целью почтения памяти погибших в результате вооруженной агрессии против Украины.

В УЗ добавили, что соответствующие объявления также звучат в это время в скоростных поездах Интерсити, других поездах, оборудованных системами громкой связи, а также в административных и производственных помещениях компании, где есть такая техническая возможность.

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Кроме того, пассажиров и сотрудников компании информируют о начале общенациональной минуты молчания через систему громкого оповещения.

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Минута молчания на вокзалах. Фото: Новини.LIVE
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Минута молчания в поездах УЗ. Фото: Новини.LIVE

В компании добавили, что движение поездов и функционирование железнодорожного транспорта осуществляются в соответствии с установленным графиком, требованиями безопасности движения и технологическими процессами.

Ранее Новини.LIVE рассказали, с каким чемоданом пассажиров Укрзализныця может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в Украине планируют реформировать Укрзализницу. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. УЗ останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Укрзализныця правила поезда вокзалы минута молчания
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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