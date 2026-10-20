Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В УЗ разъяснили важный нюанс, касающийся стоимости билетов

В УЗ разъяснили важный нюанс, касающийся стоимости билетов

Ua ru
20 октября 2026 10:37
Цены на билеты: в УЗ объяснили, что влияет на стоимость мест
Поезд Укразализныци. Фото: Укразализныци/Facebook

Во время войны украинцы часто путешествуют на поездах Укрзализныци. Пассажир может буквально в несколько кликов приобрести билеты, не ожидая часами в очереди к железнодорожной кассе. Однако некоторых путешественников раздражает то, что цены на билеты в приложении существенно отличаются.

О том, как именно в результатах поиска отображается стоимость билетов, объяснила пресс-служба УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Реклама

Цены на билеты УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась на якобы недостоверную информацию в приложении Укрзализныци. Она прикрепила скриншоты — на одном из них цена за одно место в вагоне люкс в поезде Одесса-Харьков в приложении перевозчика составляет 1 199 гривен, а в вагоне купе — 633 гривны. Однако в самом приложении указана цена 923 гривны за одно место.

Девушка поинтересовалась, почему цена так резко меняется, когда в приложении УЗ переходишь к выбору мест в вагоне.

В Укрзализныце пояснили, что разница в цене железнодорожного билета зависит от типа вагона и условий проезда.

Читайте также:

В частности, в приложении сначала отображается самая низкая доступная стоимость билета, а окончательная цена зависит от выбранного пассажиром вагона и места.

Перевозчик добавил, что в поездах действует дифференциация стоимости: она может зависеть от дня недели, календарного периода, коэффициента фирменности, класса вагона и конкретного места. Из-за этого посадочный талон с отправлением в воскресенье или другой пиковый день обойдется дороже.

Ранее Новини.LIVE рассказали, с каким багажом пассажиров Укрзализныця может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как приобрести билеты в самые пиковые периоды. В частности, пассажиры могут воспользоваться функцией автоматической покупки. Система будет автоматически отслеживать свободные места и приобретет нужный билет за вас.

Укрзализныця путешествие поезда билеты цена
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации