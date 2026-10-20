Цены на билеты: в УЗ объяснили, что влияет на стоимость мест

Поезд Укразализныци. Фото: Укразализныци/Facebook

Во время войны украинцы часто путешествуют на поездах Укрзализныци. Пассажир может буквально в несколько кликов приобрести билеты, не ожидая часами в очереди к железнодорожной кассе. Однако некоторых путешественников раздражает то, что цены на билеты в приложении существенно отличаются.

О том, как именно в результатах поиска отображается стоимость билетов, объяснила пресс-служба УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

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Цены на билеты УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась на якобы недостоверную информацию в приложении Укрзализныци. Она прикрепила скриншоты — на одном из них цена за одно место в вагоне люкс в поезде Одесса-Харьков в приложении перевозчика составляет 1 199 гривен, а в вагоне купе — 633 гривны. Однако в самом приложении указана цена 923 гривны за одно место.

Девушка поинтересовалась, почему цена так резко меняется, когда в приложении УЗ переходишь к выбору мест в вагоне.

В Укрзализныце пояснили, что разница в цене железнодорожного билета зависит от типа вагона и условий проезда.

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В частности, в приложении сначала отображается самая низкая доступная стоимость билета, а окончательная цена зависит от выбранного пассажиром вагона и места.

Перевозчик добавил, что в поездах действует дифференциация стоимости: она может зависеть от дня недели, календарного периода, коэффициента фирменности, класса вагона и конкретного места. Из-за этого посадочный талон с отправлением в воскресенье или другой пиковый день обойдется дороже.

Ранее Новини.LIVE рассказали, с каким багажом пассажиров Укрзализныця может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как приобрести билеты в самые пиковые периоды. В частности, пассажиры могут воспользоваться функцией автоматической покупки. Система будет автоматически отслеживать свободные места и приобретет нужный билет за вас.