Расписание Deutsche Bahn на 2027 год: новые рейсы и цены на проездные и билеты

Поезд Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn/Facebook

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn (DB) объявил о введении нового расписания поездов на 2027 год. Компания запускает линии ICE Sprinter и увеличивает количество трансграничных поездов. При этом тарифы на междугородние перевозки останутся прежними.

Об этом сообщает Railway Supply, передает Новини.LIVE.

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Как будут курсировать поезда Deutsche Bahn в 2027 году

Немецкий оператор представил расписание движения на 2027 год. Тарифы Saver остаются доступными — от 6,99 евро, гибкий тариф Flexpreis не меняется, также сохранились цены на карты BahnCard 25, 50 и 100.

Пассажиры также смогут сэкономить. С 21 октября месячные проездные на междугородние рейсы и школьные месячные проездные, приобретённые без абонемента, будут стоить на 25 % дешевле, а маршрутные абонементы в дальнейшем будут продаваться только без абонемента.

Новый маршрут ICE Sprinter Гамбург — Мюнхен будет курсировать три раза в день и останавливаться только в Ганновере и Нюрнберге. Он сократит время в пути для пассажиров на 20 минут — до 5 часов 20 минут.

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Поезда между Берлином и Гамбургом вернутся к получасовому интервалу движения, поскольку строительные ограничения на линии уже сняты.

Поезд Интерсити по маршруту Дрезден–Берлин–Росток вновь будет курсировать каждые два часа до Варнемюнде. Кроме того, поезд ICE соединит Варнемюнде с Франкфуртом, Штутгартом и Мюнхеном через Берлин и Лейпциг.

Количество международных рейсов DB увеличится до более чем 320 в день, что примерно на 20 % больше, чем пять лет назад. В частности, из Германии можно добраться напрямую до более чем 200 городов в 14 странах.

С марта поезда по маршруту Гамбург — Копенгаген будут курсировать семь раз в день примерно каждые два часа.

Билеты на поездки по новому расписанию доступны с 14 октября. Их можно приобрести на сайте или в приложении перевозчика, а также в туристических центрах и агентствах DB.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что финская государственная железная дорога VR запустила новый железнодорожный маршрут в Европе. Он пока является самым длинным в мире. Из Хельсинки, столицы Финляндии, можно добраться до Стокгольма, столицы Швеции, за 24 часа. Цены на билеты начинаются от 5,40 евро.

Также Новини.LIVE писали, что PKP Intercity объявила новое расписание движения поездов на 2027 год, которое начнёт действовать уже с декабря 2026 года. Отныне поезда будут курсировать циклически — каждые 30 минут, час, два или четыре часа, в зависимости от интенсивности движения на конкретном маршруте. Летом количество рейсов увеличится до 622 в день.