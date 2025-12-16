Вокзал в Киеве украсят инсталляцией "Поделись светом" - когда можно будет посмотреть

Столичный вокзал. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В воскресенье, 21 декабря, фасад Центрального железнодорожного вокзала в Киеве украсит масштабная световая инсталляция "Поделись светом". Она будет символизировать внутренний свет тысяч украинцев, которые поддерживают друг друга в такое темное время.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

Новая инсталляция на вокзале в Киеве

В компании отметили, что инсталляция будет работать на полностью автономном питании и будет светить даже во время отключений света.

"Украинцы ежедневно доказывают: наш внутренний свет не угасает. Мы умеем поддержать друг друга и находить силы даже тогда, когда вокруг темно. Именно этот внутренний свет и станет основой инсталляции", — говорится в сообщении.

Место для новой инсталляции выбрали не случайно, ведь именно вокзал в разгар войны стал точкой опоры, отъездов и возвращений, также сильных эмоций многих украинцев.

Пассажиры также смогут в стенах вокзала найти QR-код, который ведет к приложению и самостоятельно выбрать цвета новой инсталляции.

Ее создал художник и световой дизайнер Николай Каблук, а реализовывала лаборатория современного светового искусства Expolight совместно с Укрзализныцей.

Посмотреть на красоту на столичном вокзале можно будет с 5:00 до 7:30 и с 17:00 до 23:00 с 21 декабря по 25 декабря 2025 года.

