Україна
В УЗ назвали преимущества самого популярного поезда в Европу

В УЗ назвали преимущества самого популярного поезда в Европу

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 15:23
Поезд №99/100 Киев — Бухарест — в УЗ назвали причины, почему его выбирают украинцы
Поезд Киев — Бухарест. Фото: пресс-служба УЗ

Один из самых популярных международных поездов Укрзализныци является №99/100 Киев — Бухарест, которым можно без пересадок добраться до столицы Румынии. Перевозчик рассказал, за что так любят путешественники именно это направление.

Об этом пишет пресс-служба компании.

Читайте также:

Чем удобен поезд №99/100 Киев — Бухарест

В УЗ подчеркнули, что Румыния является довольно популярным направлением для путешествий зимой. Кроме того, страна часто является транзитным хабом украинцев для дальнейших авиарейсов.

В компании подчеркнули, что поезд №99/100 Киев — Бухарест соберет ваши нервы. Вы не будете бояться опоздать на другой поезд — ведь он курсирует без пересадок. Кроме того, вы сможете в разы лучше отдохнуть — поезд курсирует ночью, а паспортный контроль проходит прямо в вагоне.

Также №99/100 прибывает из Киева до вокзала Gara de Nord, откуда удобно строить маршруты по городу. Кроме того, из Бухареста открываются многие авиамаршруты.

"В Бухаресте — одна из лучших логистик между вокзалом и аэропортом среди столиц Центральной Европы. Henri Coandă International Airport — крупнейший аэропорт 20-миллионной Румынии, куда летают ведущие мировые авиакомпании, национальный перевозчик Tarom и многочисленные лоукосты", — говорится в сообщении.

До аэропорта можно добраться с вокзала электричкой Airport Train, которая курсирует круглосуточно каждые 40 минут, дорога занимает около 20 минут. Проезд стоит 5 лей (примерно 1 евро), билеты можно приобрести как в кассе, так и онлайн. На вокзале есть специальные метки Airport Train, благодаря которым, вы не потеряетесь.

"Опытные путешественники уже высоко оценили все преимущества прямого сообщения с Бухарестом. За неполные 3 месяца поездом воспользовались более 13 000 пассажиров", — добавили в УЗ.

В компании также сообщили, что скорректировали отправление популярного международного рейса. Так, из Киева он будет отправляться в 06:57, а из Бухареста — в 19:06.

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине" и как воспользоваться ее возможностями.

Анна Куделюк - редактор
